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Davut Gül adına bağış ve para isteyenlere dikkat! Valilikten uyarı geldi

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Davut Gül adına bağış ve para isteyenlere dikkat! Valilikten uyarı geldi

İstanbul Valiliği, Vali Davut Gül'ün adı ve fotoğrafları kullanılarak açılan sahte sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığını duyurdu. Vatandaşlara, bağış ve para talebi içeren paylaşımlara itibar etmemeleri çağrısı yapıldı.

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İstanbul Valiliği, Vali Davut Gül'ün adı ve fotoğrafları kullanılarak oluşturulan sahte sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

Valiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dolandırıcılık amacıyla açılan sahte hesaplar üzerinden yapılan bağış, yardım ve para talebi içerikli paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Açıklamada, "Dolandırıcılık amacıyla İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'ün adı ve fotoğrafları kullanılarak açılan sahte sosyal medya hesaplarına itibar etmeyiniz. Valimiz adına yapılan bağış, yardım, para talebi veya benzeri içerikli paylaşımlar ve mesajlar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Valilik ayrıca, İstanbul Valiliği ve Vali Davut Gül'e ait yalnızca resmi sosyal medya hesaplarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

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Vatandaşlardan, resmi hesaplar dışında yapılan paylaşımlara itibar etmemeleri, sahte hesapları ilgili sosyal medya platformlarına şikayet etmeleri ve gerekli durumlarda güvenlik birimlerine bildirmeleri istendi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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