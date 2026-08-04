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Dünya

Maç esnasında sahaya yıldırım düştü! 1 futbolcu öldü, 9 yaralı var

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Tayland'da yoğun yağış altında oynanan futbol maçında sahaya yıldırım düştü. Faciada 27 yaşındaki futbolcu Sofwan Awae hayatını kaybederken, 9 futbolcu yaralandı.

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Tayland'ın güneyindeki Narathiwat eyaletinde yoğun yağış altında oynanan karşılaşma sırasında sahaya yıldırım düştü. Yıldırımın sahanın orta bölümüne isabet etmesiyle çok sayıda futbolcu yere yığılırken, sağlık ekipleri hızla sahaya girerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Tüm müdahalelere rağmen FC Yala forması giyen 27 yaşındaki Sofwan Awae kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda 9 futbolcunun da yaralandığı bildirildi.

Maç esnasında sahaya yıldırım düştü! 1 futbolcu öldü, 9 yaralı var
Başlık ResmiMaç esnasında sahaya yıldırım düştü! 1 futbolcu öldü, 9 yaralı var

ÇOK SAYIDA KULÜPTEN TAZİYE MESAJI

FC Yala Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Sofwan Awae'nin hayatını kaybettiğini doğrulayarak ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Tayland spor camiasından çok sayıda kulüp ve spor kuruluşu da yayımladıkları mesajlarla genç futbolcu için taziyelerini iletti.

Öte yandan Sofwan Awae'nin geçtiğimiz sezon Pattani FC formasıyla çıktığı 18 maçta 7 gol atarak takımının Tayland 2. Ligi'ne yükselmesinde önemli rol oynadığı, kısa süre önce ise FC Yala ile sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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