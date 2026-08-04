ASELSAN, 2026’nın ilk yarısında satış gelirlerini reel olarak yüzde 25 artırırken, yeni sözleşmelerde 4,9 milyar dolarla tarihi zirveye çıktı. Bakiye siparişlerini 23,2 milyar dolara taşıyan şirket, rekor AR-GE yatırımları ve yeni üretim tesisleriyle küresel savunma teknolojilerindeki büyümesini hızlandırdı.

Türkiye’nin teknoloji ve savunma sanayiindeki öncü gücü ASELSAN, 2026 yılı birinci yarıyıl finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Enflasyon muhasebesi uygulanmış verilere göre şirket; güçlü operasyonel verimlilik, rekor seviyedeki AR-GE harcamaları ve disiplinli finansal yönetimi sayesinde büyüme ivmesini ivmelendirerek sürdürdü.

Yılın ilk 6 ayında satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak %25 artıran ASELSAN, toplam hasılatını 88,5 milyar TL’ye çıkardı (dolar bazında %37 büyüme). Operasyonel verimlilik odaklı kurumsal dönüşüm programı aselsaneXt’in katkısıyla FAVÖK tutarı %31 artışla 23.2 milyar TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı da 120 baz puanlık artışla %26,3 seviyesine ulaştı.

ASELSAN’dan rekor üstüne rekor! Siparişler 23,2 milyar dolara ulaştı

GELECEK GELİRLERİ REKOR SİPARİŞLERLE GÜÇLENDİ

ASELSAN, 2026’nın ilk yarısında imzaladığı rekor sözleşmelerle gelecekteki gelir oluşturma kapasitesini daha da sağlamlaştırdı:

Yeni Sözleşmeler: Yılın ilk 6 ayında imzalanan yeni sözleşmeler %72 artış göstererek 4,9 milyar dolarla şirket tarihinin ilk yarılar itibarıyla en yüksek seviyesine ulaştı.

Bakiye Siparişler: Toplam bakiye siparişler %45 artarak 23,2 milyar dolara yükseldi.

Alınan İş/Satış Oranı: Alınan işlerin satışlara oranı 2,5 olarak gerçekleşerek sektör ortalamasının üzerine çıktı.

Büyümede özellikle Hava Savunma, Radar, Elektronik Harp, Yapay Zekâ Destekli Kent Güvenliği, Deniz Sistemleri, Elektro-Optik ve Güdümlü Mühimmat Sistemleri öne çıkan ürün grupları oldu.

ASELSAN’dan rekor üstüne rekor! Siparişler 23,2 milyar dolara ulaştı

TEKNOLOJİ ÜSSÜNDE GERİ SAYIM BAŞLADI

ASELSAN bu dönemde hem kritik teknolojilere hem de üretim kapasitesini genişletmeye yönelik stratejik yatırımlarını hızlandırdı:

AR-GE Harcamaları: LEO uydu, kuantum hesaplama, su altı, itki, mikroelektronik, lazer ve uzun menzilli güdümlü mühimmat teknolojileri gibi yüksek giriş bariyerli alanlara yapılan AR-GE harcamaları %41 artarak 804 milyon dolara ulaştı.

Kapasite ve Yatırım Harcamaları: Yerleşkelerde devam eden ve ilave üretim kabiliyeti sağlayan yatırımlar %195 artışla 323 milyon dolar oldu.

Yeni Tesisler ve Otomasyon: 40 milyon dolar yatırımla tamamlanan 17.360 metrekarelik akıllı mühimmat, hava savunma ve su altı sistemlerine yönelik test ve üretim merkezi devreye alındı. Ayrıca üretime 19 yeni robotik otomasyon hattı kazandırıldı.

Oğulbey Teknoloji Üssü: Cumhuriyet tarihinin tek seferdeki en büyük savunma sanayii yatırımı olan Oğulbey Teknoloji Üssü’nün ilk fazında üretim faaliyetlerinin 2026’nın 3. çeyreğinde başlaması planlanıyor.

BORÇ AZALDI, KÂRLILIK ARTTI

Büyük ölçekli yatırımlara rağmen finansal disiplinden taviz verilmedi. Şirketin operasyonel nakit akışı ilk yarıda 15,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken; özkaynak oranı %56, finansal borçların aktifler içindeki payı ise %13,3 oldu. Ticari borçlarını yıl sonuna göre %17 azaltan şirket, yoğun yatırım dönemlerinde yükselmesi beklenen Net Borç/FAVÖK oranını geçen yılki 0,57 seviyesinden 0,55’e düşürmeyi başardı. Özkaynak kârlılığı ise %11,9’dan %15,5’e yükseldi.

SAVUNMA DIŞINDA DA İLKLERE İMZA ATTI

Savunma dışı alanlarda da ilklere imza atan ASELSAN’ın sinyalizasyonunu üstlendiği Halkalı-İstanbul Havalimanı sürücüsüz metro hattı açılırken, geliştirdiği Lifeline Kalp-Akciğer Makinesi ilk kez bir açık kalp ameliyatında başarıyla kullanıldı. İlk 6 ayda 1.000'den fazla yeni personeli bünyesine katan ASELSAN'da bu istihdamın %15'ini yurt dışından gelen uzmanlar oluşturdu. Ayrıca şirket, Forbes Global 2000 listesine girerek bu başarıyı gösteren tek Türk savunma sanayii firması oldu.

ASELSAN’dan rekor üstüne rekor! Siparişler 23,2 milyar dolara ulaştı

ASELSAN’DAN 30 MİLYAR DOLARLIK KÜRESEL HEDEF

Finansal sonuçları değerlendiren ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 2025'teki rekor performansın ardından 2026'nın ilk yarısında bu başarıyı daha ileriye taşıdıklarını vurguladı. Akyol, bakiye siparişlerde gelecek yıldan itibaren 30 milyar dolar seviyelerini hedeflediklerini belirterek şunları söyledi: "Yoğun yatırım dönemlerinde Net Borç/FAVÖK oranının yükselmesi beklenirken, bizim bu oranı 0,55 seviyesine çekmemiz finansal disiplinimizin ulaştığı noktayı gösteriyor. NATO Ankara Zirvesi de ürün portföyümüzün küresel ihtiyaçlarla ne kadar uyumlu olduğunu bir kez daha kanıtladı. ASELSAN’ı dünyanın önde gelen savunma teknolojisi şirketlerinden biri yapma hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz."

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