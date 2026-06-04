Türk savunma sanayiinin önemli temsilcilerinden Aselsan, Savuma Sanayii Başkanlığı ile 271,45 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı. Hisseleri bu yıl %65 prim yapan Aselsan, ilk çeyrekte 5,5 milyar TL kâr elde etmişti. Şirketin ihracat sözleşmelerinin büyüklüğü ise 629 milyon dolara ulaşmıştı. Bu arada piyasalarda Orta Doğu’daki gelişmeler izlenirken, enflasyon ve TCMB faiz kararı bekleniyor. Borsada 14.250 direnç olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi - Borsa İstanbul’un lokomotif şirketlerinden olan ve son aylarda hem iç hem de dış piyasalardan aldığı önemli siparişlerle dikkat çeken Aselsan (ASELS), yeni bir iş ilişkisi açıkladı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı Savuma Sanayii Başkanlığı ile “Radar ve Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemlerinin tedarikine” yönelik yeni sözleşmeler imzalandı.

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Toplam tutarı 271 milyon 454 bin 294 ABD doları olan sözleşmeler kapsamındaki teslimatın, 2026 ile 2033 yılları arasında yapılacağı bildirildi.

HİSSELERİ YÜZDE 65 YÜKSELDİ

BİST 30 kapsamında işlem gören ASELS hissesi, 2026 yılında borsada 3 Haziran kapanışı itibarıyla %65,52 prim yaptı. Geçen yılı 231,70 TL’den tamamlayan ASELS hissesi, 2026’da 450,00 TL ile zirve seviyeyi test etti. Son kapanışını ise 383,50 TL’den gerçekleştirdi.

Aselsan'ın 2026 yılının ilk çeyrek döneminde net kârı 5,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti. Yeni ihracat sözleşmeleri ise %69 artışla 629 milyon dolara ulaştı.

BORSA 14 BİN SINIRINDA

Bu arada Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %-1,65 değer kaybetti ve 13.965 puandan kapanış yaptı. Burgan Yatırım tarafından yapılan analizde, “14.250 bölgesinden gelen kâr satışları, kısa vadede düzeltme hareketinin 13.650 ara destek seviyesine doğru sürmesine sebep olabilir. Bu destek üzerinde kalıcılık sağlandığı müddetçe yeniden 14.250 direncinin test edilmesi ve devamında 14.600 direncine doğru hareketlilik mümkün görünüyor. 13.650 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde ise düzeltmenin 12.900 ana destek seviyesine doğru derinleşmesi gündeme gelebilir” denildi.

ENFLASYON VE FAİZ

Kuveyt Türk tarafından yapılan değerlendirmede ise “Orta Doğu'da İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkesin ardından petrol fiyatlarında geri çekilme görülse de fiyatların 90 doların üzerindeki seyri devam ediyor. Piyasaların odağında mayıs enflasyon verileri bulunuyor. Piyasa beklentileri yaklaşık %1,5 seviyesinde... Yarın açıklanacak TÜFE verisi, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklentilerin de şekillenmesi açısından kritik önem taşıyor” görüşü aktarıldı.

Analizde, özellikle 2 yıllık gösterge tahvil faizinin %43 seviyesinin üzerindeki seyrinin, piyasalardaki temkinli görünümün korunmasına sebep olduğu da belirtildi.



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