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Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir pastaneye çocuklarıyla birlikte giden yabancı uyruklu kadının, dışarı çıkan çocuğunun peşinden giderken bebek arabasının üzerine bıraktığı cüzdan, onu takip eden kimliği belirsiz bir kadın tarafından kaşla göz arasında çalındı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayın ardından şüpheli kayıplara karışırken; çalınan cüzdanda 5 bin TL nakit paranın yanı sıra eşinin yabancı ülke kimliği ile çocuklarının kimliklerinin bulunduğunu belirten Erkan Alıcı, yurt dışı kimliğinin yenilenmesi için gereken masrafların 120 bin lirayı bulduğunu ifade ederek mağduriyetlerinin giderilmesi ve hırsızın yakalanması için yetkililerden yardım istedi.

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