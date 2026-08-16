Komşuda virüs alarmı! 110 vaka tespit edildi, 81'i ağır seyrediyor

Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakalarında bu yıl hızlı artış yaşanıyor. 12 Ağustos itibarıyla 110 vakanın kaydedildiği ülkede, yetkililer mevcut artışın sürmesi halinde 2026'nın 'son yılların en zorlu dönemlerinden biri' olabileceği uyarısında bulundu.

Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakalarının bu yıl hızlı şekilde arttığı bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) verilerine göre, ülkede 12 Ağustos itibarıyla 110 Batı Nil virüsü vakası tespit edildi. Vakaların 81'inde merkezi sinir sistemi bulgularının görüldüğü, 29 kişinin ise hastalığı hafif belirtilerle geçirdiği belirtildi.

Vakaların Attika, Tesalya, Orta Makedonya ve Mora bölgelerindeki 39 belediyede görüldüğü aktarıldı. EODY Epidemiyolojik Gözetim ve Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi Müdürlüğü yetkilisi Danai Pervanidu, özellikle Attika'da virüsün bu yıl yoğun şekilde yayıldığını söyledi.

ÖNCEKİ YILLARA GÖRE DAHA BULAŞICI MI?

Pervanidu, vaka sayısının önceki yılların aynı döneminde kaydedilen seviyelerin üzerine çıktığını belirtirken, virüsün önceki dönemlere göre daha bulaşıcı hale geldiğine veya davranışının değiştiğine dair bilimsel bir bulgu bulunmadığını ifade etti.

Virüsün yayılmasında sıcaklık ve yağışların yanı sıra sivrisinek popülasyonu ve kuşların göç yolları gibi birçok faktörün etkili olduğunu belirten Pervanidu, Attika'da 2025-2026 kışının son 150 yılın en sıcak ikinci kışı olmasının da mevcut tabloya katkıda bulunmuş olabileceğini kaydetti.

Vaka sayısındaki artışın aynı hızla sürmesi halinde 2026’nın son yılların en zorlu dönemlerinden biri olabileceği uyarısında bulunan Pervanidu, vatandaşlara da dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

VATANDAŞLARA KRİTİK TAVSİYELER

EODY, sivrisinek kovucu kullanılması, evlerde sineklik ve cibinliklerden yararlanılması, özellikle akşam saatlerinde uzun giysiler tercih edilmesi ve sivrisineklerin üreyebileceği durgun su birikintilerinin ortadan kaldırılmasını tavsiye etti.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre Yunanistan, Avrupa’da Batı Nil virüsü vakalarının en fazla tespit edildiği ülkeler arasında İtalya’nın ardından ikinci sırada bulunuyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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