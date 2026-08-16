29 Temmuz’da Sarıyer’deki evinde hayatını kaybeden MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu ünlü şef Eren Kaşıkçı’nın ölümüne ilişkin ilk bulgular ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön otopsi raporunda, Kaşıkçı’nın ölümünün kalp krizi nedeniyle gerçekleştiği değerlendirildi.

MasterChef Türkiye’nin 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ünlü şef Eren Kaşıkçı’nın ani ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu’nda yürütülen ilk incelemeler tamamlandı. Sarıyer’de bulunan evinde cansız bedeniyle karşılaşılan Kaşıkçı için hazırlanan ön otopsi raporunda, ünlü şefin bilinen herhangi bir kronik hastalığının veya hayati tehlikeye neden olabilecek ciddi bir sağlık sorununun bulunmadığı belirtildi. Uzmanların gerçekleştirdiği ilk değerlendirmeler sonucunda ise Kaşıkçı’nın ölümünün kalp krizi kaynaklı olduğu yönünde bulgulara ulaşıldı.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölüm nedeni ortaya çıktı

CANSIZ BEDENİ 14-15 SAAT SONRA BULUNDU

Acı olay, Eren Kaşıkçı’ya uzun süre ulaşamayan ortağının durumdan şüphelenerek Sarıyer’deki evine gitmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, ünlü şefin cansız bedeniyle karşılaştı. Kaşıkçı’nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölüm nedeni ortaya çıktı

Adli Tıp Kurumu’nda cansız beden üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde, ölümün zamanına ilişkin de önemli bir detay ortaya çıktı. Ceset üzerindeki renk değişimleri ile organların mevcut durumu dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı’nın cansız bedeninin bulunmasından yaklaşık 14 ila 15 saat önce yaşamını yitirdiği tespit edildi.

GÖZLER NİHAİ RAPORDA

Eren Kaşıkçı’nın sevenlerini ve MasterChef camiasını yasa boğan ölümüne ilişkin yetkili makamlar tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı ön otopsi raporunda ölümün kalp krizi kaynaklı olduğunun değerlendirildiği belirtilirken, kesin ölüm nedeninin nihai raporla netlik kazanması bekleniyor.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölüm nedeni ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında yürütülen incelemelerin ve hukuki sürecin, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak nihai raporun savcılık dosyasına eklenmesinin ardından tamamlanması öngörülüyor. Nihai raporun ardından Kaşıkçı’nın ölümüne ilişkin resmi süreç de kesinlik kazanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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