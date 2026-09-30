Hekimoğlu anısına hikâye yarışması: Başvurular sürüyor

“Hekimoğlu İsmail Hikâye Yarışması” dördüncü kez yeni kalemleri bekliyor. Yarışmada dereceye girenleri toplam 140 bin TL ödül ve birincinin eserinin kitaplaşması bekliyor.

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“Hekimoğlu İsmail Hikâye Yarışması”na başvurular 30 Ekim’e kadar devam ediyor. Timaş Yayın Grubu’nun kurucusu yazar Hekimoğlu İsmail’in (Ömer Okçu) adını yaşatmak için düzenlendiği yarışma, dördüncü defa kapılarını yeni kalemlere açıyor.

Yarışmada dereceye giren eserleri seçici kurul tarafından değerlendirildikten sonra birinciye 60 bin, ikinciye 45 bin, üçüncüye 35 bin TL para ödülü verilecek.

Ayrıca birinci olan eser, Timaş Gülce Çocuk tarafından yayımlanarak küçük okurlarla buluşacak. Yarışmanın seçici kurulunda Funda Uçuk Er, Merve Özcan, Metin Özdamarlar, Mustafa Orakçı, Nehir Aydın Gökduman, Salih Uyan, Selcen Yüksel Arvas ve Şeyda Apaydın yer alıyor.

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