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Spor

Yamal göz kamaştırdı, İspanya tarihi serisini sürdürdü

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Yamal göz kamaştırdı, İspanya tarihi serisini sürdürdü
Başlık ResmiYamal göz kamaştırdı, İspanya tarihi serisini sürdürdü

İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ikinci haftasında Lamine Yamal'ın 3 gole etki ettiği karşılaşmada Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 40 maça çıkardı.

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Luis De La Fuente önderliğindeki son Dünya Kupası şampiyonu İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ikinci hafta maçında Slaven Bilic'in çalıştırdığı Hırvatistan'ı konuk etti.

BOĞALAR DURDURULAMIYOR

Estadio Ramón Sánchez Pizjuán'da oynanan maçta Boğalar, Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 2 ve 63. dakikalarda Lamine Yamal, 31. dakikada Marc Pubill Pages ve 89. dakikada Nicholas Williams kaydetti. Konuk ekibin golü ise 28. dakikada Drena Beljo Dijon'dan geldi.

LAMINE YAMAL YILDIZLAŞTI

İspanya'nın Barcelonalı yıldızı Lamine Yamal, müsabakada 2 gol ve 1 asiste imza atarak galibiyetin mimarı oldu.

İspanya - Hırvatistan
Başlık Resmiİspanya - Hırvatistan

İSPANYA'NIN SERİSİ 40 MAÇA ÇIKTI

Bu skorla grupta 2'de 2 yapan Boğalar, 6 puanla liderliğini sürdürdü. Slaven Bilic'in ekibi ise 3 puanda kaldı. Yenilmezlik serisini 40 maça çıkaran İspanya, Uluslar Ligi'nin bir sonraki haftasında Çekya'yı konuk edecek.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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