Ekim ayına sayılı günler kala bahar havasının yerini serin ve sağanak yağışlı hava alırken, Meteoroloji ve Prof. Dr. Orhan Şen’den uyarılar peş peşe sıralandı. Meteoroloji yarın Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege’de şiddetli fırtına beklendiğini, fırtına etkisinin akşam saatlerine kadar süreceğini belirtti. Orhan Şen ise “Cumartesi iç ve kuzey batı dan yağış çekilmeye başlayacak. Pazar günü çekilip doğuda kalacak” dedi.

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Sabah saatlerinde İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yeni bir uyarı daha geldi. Yarın için sabahtan akşama kadar Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de şiddetli fırtına bekleniyor.

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ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in batısında (Sinop-Ordu) 6 ila 8 kuvvetinde fırtına etkili olacak. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Etkisi sabahtan akşama kadar sürecek! Ne yağmur ne dolu… Meteoroloji 3 bölgeyi sıraladı, şiddetli fırtına yolda

3 BÖLGEDE FIRTINA ALARMI

Yarın sabah saatlerinde ise Doğu Karadeniz'in doğusunda (Giresun-Artvin), Marmara'da ve Kuzey Ege'de şiddetli fırtına bekleniyor. Yarın etkili olacak fırtınanın da akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Etkisi sabahtan akşama kadar sürecek! Ne yağmur ne dolu… Meteoroloji 3 bölgeyi sıraladı, şiddetli fırtına yolda

60 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ

Karadeniz Bölgesi’nde fırtına ile birlikte sağanak yağışın da etkili olacağı, yağışların bazı bölgelerde metrekareye 60 kilograma kadar ulaşmasının beklendiği bildirildi. Uyarıda, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

BİR UYARI DA ORHAN ŞEN'DEN GELDİ

Meteoroloji’nin uyarısının ardından bir uyarı da Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi. Dün “7-8 gün yağmur var. Sıcaklıklarda Ekim ortalamasına geliyor” diyerek uyaran Şen yeni bir uyarı daha yaptı.

“CUMARTESİ ÇEKİLMEYE BAŞLAYACAK”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şen “Cumartesi iç ve kuzey batı dan yağış çekilmeye başlayacak. Pazar günü çekilip doğuda kalacak. Batı ve kuzey bölgelerde sıcaklık Eylül ayı ortalamasının altına indi. 1 gün sonra Ekim’e gireceğiz o zaman mevsim ortalamasında olacak” dedi.

Etkisi sabahtan akşama kadar sürecek! Ne yağmur ne dolu… Meteoroloji 3 bölgeyi sıraladı, şiddetli fırtına yolda

METEOROLOJİ’DEN 1 HAFTALIK RAPOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Eylül-6 Ekim dönemine ilişkin tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olmaya devam edecek.

1 haftalık rapora göre yarın Marmara'nın Edirne dışındaki kesimleri, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Perşembe günü Marmara'nın bazı kesimleri, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ege ve İç Anadolu'daki bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Etkisi sabahtan akşama kadar sürecek! Ne yağmur ne dolu… Meteoroloji 3 bölgeyi sıraladı, şiddetli fırtına yolda

Yağışların Akdeniz'de Isparta ve Kahramanmaraş dışındaki kesimler ile Kırklareli, Karaman, Niğde, Erzincan, Dersim, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü de Marmara, Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli ve Adana çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Etkisi sabahtan akşama kadar sürecek! Ne yağmur ne dolu… Meteoroloji 3 bölgeyi sıraladı, şiddetli fırtına yolda

Gün Genel Hava Durumu Kuvvetli Yağış Beklenen Yerler Yarın Marmara (Edirne hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak. - Perşembe Marmara'nın bazı kesimleri, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ege ve İç Anadolu'daki bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak. Akdeniz (Isparta ve Kahramanmaraş hariç), Kırklareli, Karaman, Niğde, Erzincan, Dersim, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevreleri. Cuma Marmara, Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde yağış. Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli ve Adana çevreleri.

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