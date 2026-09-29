Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Yem maliyetini düşürecek! İlk denemede dönümden 5 ton verim alındı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yem maliyetini düşürecek! İlk denemede dönümden 5 ton verim alındı
Başlık ResmiYem maliyetini düşürecek! İlk denemede dönümden 5 ton verim alındı

Iğdır’da hayvancılıkta yem maliyetlerini düşürmesi amacıyla ekilen sorgum-sudan otu melezinde dönüm başı 5 ton verim alındı. Yılda 3 kez hasat edilebilen ürünün, silajlık mısıra alternatif olması bekleniyor.

Kaydet
|

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" programı kapsamında yürütülen proje ile Iğdır’da hayvancılıkta kullanılan yem bitkilerine alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yüzde 75 tohum hibesi desteğinden yararlanan üretici Şahset Tınakçı, Oba köyünde 10 dönümlük arazisine sorgum-sudan otu melezi ekti.

ÖNERİLEN HABERLER
Memur ve emekli zammında hesap değişti! Yıl sonu enflasyonu için yeni tahmin
EKONOMİ

Memur ve emekli zammında hesap değişti! Yıl sonu enflasyonu için yeni tahmin

DÖNÜM BAŞINA 5 TON VERİM

Bu yılki ekimin ilk biçiminde dönüm başına yaklaşık 5 ton verim elde eden Tınakçı, ürünün ikinci biçiminden de benzer miktarda verim bekliyor.

Uygun iklim koşullarında yılda 3 kez hasat edilebilen ürünün, yüksek verimi ve düşük maliyetiyle bölgedeki hayvancılık işletmelerinin yem giderlerinin azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Yem maliyetini düşürecek! İlk denemede dönümden 5 ton verim alındı
Başlık ResmiYem maliyetini düşürecek! İlk denemede dönümden 5 ton verim alındı

"BÖLGEDE YAYGINLAŞTIRMAYI PLANLIYORUZ"

Iğdır Ticaret Borsası Başkanı Serhat Kumtepe, AA muhabirine, sorgum-sudan otu melezinin çok ciddi verimli bir ürün olduğunu söyledi.
Ürünün, mevsim iyi gittiğinde 3 kez hasat edilebildiğini ifade eden Kumtepe, "Maliyet açısından da gayet uygun. Bölgeye ve iklim şartlarına da uyan bir bitki. Umarım bölgemizde yaygınlaşır ve çiftçimiz için de hayvancılık yapan vatandaşlarımız için de ciddi bir gelir kaynağı olur. Bölgede bunu yaygınlaştırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Yem maliyetini düşürecek! İlk denemede dönümden 5 ton verim alındı
Başlık ResmiYem maliyetini düşürecek! İlk denemede dönümden 5 ton verim alındı

"BÜTÜN ÜRETİCİLERE TAVSİYE EDERİM"

Üretici Şahset Tınakçı ise ürünün üretimini Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle yaptıklarını anlattı.

Çeşitli teşviklerle ilk denemeyi geçen sene yaptıklarını, bu sene de ikinci ekimi gerçekleştirdiklerini belirten Tınakçı, "Güzel bir verim aldık. 10 dönüm ektik, ilk biçiminde dönümde 5 ton aldık. Şimdi de ikinci biçimini yapacağız. Bu biçimde de yine 5 ton bekliyoruz." dedi.

Diğer çiftçilere de ürünü ekmelerini öneren Tınakçı, "Bütün üreticilere tavsiye ederim, randımanlı bir ürün. Mısırdan daha randımanlı ve masrafı da mısırdan az." ifadesini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdür Ahmet Tingiş de üründen 3 biçime kadar verim alınabildiğine işaret ederek, "Dönümüne her hasatta yaklaşık 5 ton ürün alan çifçimiz yüksek verim elde etmektedir. Silajlık mısıra göre 2 kat daha fazla verim alınıyor ve daha karlı." değerlendirmesinde bulundu.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İŞTE O İSİMLER
İŞTE O İSİMLER
9 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor!
"EĞİLMİYORSA KOPAR KAFASINI"
MHK operasyonunda yazışmalar ortaya çıktı
ETKİSİ YARIN TÜM GÜN SÜRECEK!
ETKİSİ YARIN TÜM GÜN SÜRECEK!
Ne yağmur ne dolu… Meteoroloji 3 bölgeyi sıraladı
'TÜM ÜLKE GÖRECEK'
'TÜM ÜLKE GÖRECEK'
Koç'un Gündoğdu isyanı paylaşım rekoru kırıyor
İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ
İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ
İBB davasında 380 milyonluk rüşvet itirafı
'İKİNCİ DALGA GELEBİLİR'
'İKİNCİ DALGA GELEBİLİR'
İlk şikayet dilekçesini veren avukat tek tek anlattı
3,5 MİLYON EURO HARAÇ TEHDİDİ
3,5 MİLYON EURO HARAÇ TEHDİDİ
Ünlü yapımcı Mustafa Uslu'yu hedef alan çete yakalandı
GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDILAR
GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDILAR
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan uygulama
VERGİ REKORTMENİ OLDULAR
VERGİ REKORTMENİ OLDULAR
Kamp videolarıyla milyonluk kazanç
ADALI'DAN TRANSFER MÜJDESİ
ADALI'DAN TRANSFER MÜJDESİ
"Onu da alacağız" dedi, tarih verdi
ALTINDA ALIM FIRSATI GELDİ Mİ?
ALTINDA ALIM FIRSATI GELDİ Mİ?
2 kritik veri için nefesler tutuldu
"YARDIM" DEDİLER, TERÖR ÇIKTI
DEAŞ'ın cezaevine uzanan para trafiği deşifre oldu
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
Memur ve emekli zammında hesap değişti
KAĞITHANE'DE İŞKENCE EVİ
KAĞITHANE'DE İŞKENCE EVİ
Koli bandıyla bağlanan iki kişiyi polis kurtardı
SÜPER KUPA BÖYLE GELDİ
SÜPER KUPA BÖYLE GELDİ
"ABD 11 milyon dolar fazla teklif etti, Türkiye kazandı"
ANTALYA'DA DEV OPERASYON!
ANTALYA'DA DEV OPERASYON!
Eski belediye yöneticileri ve iş insanları gözaltında
'BU KADAR BASİT'
'BU KADAR BASİT'
"Büyük hata" dedi, flaş Berke çağrısı geldi
İKİ BÜYÜK BAVULDA NE VARDI?
İKİ BÜYÜK BAVULDA NE VARDI?
Sonel’in Japonya tatilinde dikkat çeken detaylar
TARİH BELLİ OLDU
TARİH BELLİ OLDU
Yerli telefonda ilk model 2027’nin ilk yarısında satışta
YUMURTAYA ZAM YAPILACAK MI?
YUMURTAYA ZAM YAPILACAK MI?
Sektörden beklenen açıklama geldi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Zonguldak'ta kömür silosuna düşen maden işçisi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta kömür silosuna düşen maden işçisi hayatını kaybetti
Kaydet
Manchester City tartışmasına Acun Ilıcalı da katıldı: Dopingden farkı yok!
Acun Ilıcalı'dan tepki: Dopingden farklı değil!
Kaydet
29 Ekim 4,5 gün tatil olur mu? 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 29 Ekim 2026 için tatil takvimi gündemde
29 Ekim 4,5 gün tatil olur mu? 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 29 Ekim 2026 için tatil takvimi gündemde
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.