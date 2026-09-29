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Spor

Manchester City tartışmasına Acun Ilıcalı da katıldı: Dopingden farkı yok!

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Manchester City tartışmasına Acun Ilıcalı da katıldı: Dopingden farkı yok!
Başlık ResmiManchester City tartışmasına Acun Ilıcalı da katıldı: Dopingden farklı değil!

İngiltere Premier Lig takımlarından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, katıldığı bir podcast yayınında, Manchester City ile ilgili iddiaların doğru çıkması halinde bunun "dopingle olimpiyat madalyası kazanmaktan farkı olmadığını" söyledi.

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İngiliz futbolunun en yüksek seviyesi olan Premier Lig'de mücadele eden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, bağımsız bir komisyonun Manchester City'yi kuralları ihlal etmekten suçlu bulmasıyla ilgili iddiaları değerlendirdi.

Hull City, Premier Lig'de çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Başlık ResmiHull City, Premier Lig'de çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

"BU FİNANSAL DOPİNGDİR"

Futbolun içinde adaletsiz bir şey varsa cezalandırılması gerektiğini belirten Ilıcalı, "Suçlular ya da değiller demiyorum çünkü masum olduklarını söylüyorlar. Premier Lig, masum olmadıklarını söylüyor. Eğer masum değillerse ve bir şey yaptılarsa bence doping yapıp olimpiyat madalyası kazanmaktan farklı değil. Bu, günün sonunda finansal bir dopingdir. Kuralları çiğneyerek, devasa paralarla en iyi 4-5 oyuncuyu getirmek. Bu açıdan bakıldığında hiç de olumlu görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, İngiliz kulübünü Ocak 2022'de satın aldı.
Başlık ResmiAcun Ilıcalı, İngiliz kulübünü Ocak 2022'de satın aldı.

"KÜÇÜK CEZA VERİLİRSE HERKES YAPAR"

Kulüpler arasındaki gelir farkının daha da açılmaması gerektiğini savunan Türk iş adamı, "Eğer küçük bir ceza verirseniz, o zaman herkes bunu yapar. Futbolun geleceği ve temiz bir gelecek için bu tür şeyler, eğer yaşanıyorsa, cezalandırılmalı ve insanların böyle bir şey yapmasına izin verilmemelidir. Ben futbolda doğal parayı seviyorum. İngiltere'deki ilk 6 ya da belki ilk 10 takımın bütçesine sahip olamayacağız ama buna saygı duyuyoruz. Doğal olarak sahip oldukları bu gelir nedeniyle aramızda yeterince mesafe var. Lütfen daha fazla mesafe eklemeyin. Eğer böyle bir hata varsa, bu tür hatalar bazı takımlara çılgınca avantajlar sağlıyor ve bu adil değil" şeklinde konuştu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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