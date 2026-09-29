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Okul saldırıları sonrası düğmeye basıldı, sosyal medyadaki provokasyonun sonu cezaevi oldu

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Okul saldırıları sonrası düğmeye basıldı, sosyal medyadaki provokasyonun sonu cezaevi oldu
Başlık ResmiOkul saldırıları sonrası düğmeye basıldı, sosyal medyadaki provokasyonun sonu cezaevi oldu

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları ile Manisa'daki olayın ardından internet ortamında provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 304 kişi tutuklandı. Öte yandan çocukları şiddete sevk eden dijital oyunlar ve "C31K" isimli oluşuma ait Telegram kanallarının da aralarında bulunduğu 12 bin 141 URL adresine erişim engeli getirildi.

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İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları ile Manisa'da okul çevresinde meydana gelen olayın ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Ekipler, meydana gelen hadiselerin ardından internet ortamında siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri yürüttü.

304 PROVOKATÖR TUTUKLANDI

Provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen ve düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan 3 bin 810 kişiden 304'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

12 BİN 141 URL ADRESİNE ERİŞİM ENGELİ

Çocukları şiddete sevk eden dijital oyunlar ve "C31K" isimli oluşuma ait Telegram kanallarının da aralarında bulunduğu 12 bin 141 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı.

İnternet üzerinden toplanma, basın açıklaması ve yürüyüş çağrılarına ilişkin de 33 paylaşım tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlandı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Şanlıurfa
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