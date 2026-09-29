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29 Ekim 4,5 gün tatil olur mu? 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 29 Ekim 2026 için tatil takvimi gündemde

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29 Ekim 4,5 gün tatil olur mu? 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 29 Ekim 2026 için tatil takvimi gündemde
Başlık Resmi29 Ekim 4,5 gün tatil olur mu? 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi?

29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl perşembe gününe denk gelmesi, hafta sonuyla birlikte daha uzun bir tatil yapmak isteyen vatandaşların dikkatini 28 ve 30 Ekim tarihlerine çevirdi. 29 Ekim 4,5 gün tatil olur mu merak edilirken 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi araştırılmaya başlandı. İşte, 29 Ekim 2026 için tatil takvimi...

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2026 yılı resmi tatil takvimine göre 29 Ekim Perşembe günü tam gün resmi tatil uygulanacak. Cumhuriyet Bayramı'nın önceki günü 28 Ekim için ise uygulanacak tatil merak konusu. Peki, 29 Ekim 4,5 gün tatil olur mu? 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi?

29 Ekim 4,5 gün tatil olur mu? 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 29 Ekim 2026 için tatil takvimi gündemde
Başlık Resmi29 Ekim 4,5 gün tatil olur mu? 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 29 Ekim 2026 için tatil takvimi gündemde

29 EKİM 4,5 GÜN TATİL OLUR MU?

29 Ekim 2026 Perşembe gününe denk gelirken tam gün resmi tatil olarak uygulanacak. 28 Ekim Çarşamba günü ise saat 13.00'ten itibaren yarım gün tatil başlayacak. 30 Ekim Cuma günü resmi tatil olmadığı için normal çalışma günü olacak.

29 Ekim 4,5 gün tatil olur mu? 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 29 Ekim 2026 için tatil takvimi gündemde
Başlık Resmi29 Ekim 4,5 gün tatil olur mu? 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 29 Ekim 2026 için tatil takvimi gündemde

İdari izin kapsamında 29 Ekim'in 4,5 gün tatil olup olmayacağı merak edilirken cuma günü izin alınması halinde 29 Ekim tatili hafta sonuyla birleştirilebilecek. İdari izin verilip verilmeyeceği ise yapılacak resmi açıklamalar ile netleşecek.

29 Ekim 4,5 gün tatil olur mu? 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 29 Ekim 2026 için tatil takvimi gündemde
Başlık Resmi29 Ekim 4,5 gün tatil olur mu? 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 29 Ekim 2026 için tatil takvimi gündemde

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ??

28 Ekim 2026 Çarşamba günü yarım gün tatil olacak. Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00'te başlayacak. Bu nedenle günün ilk yarısında normal mesai devam edecek. Saat 13.00'ten sonra ise resmi tatil uygulanacak. 29 Ekim Perşembe günü ise tam gün tatil olacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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