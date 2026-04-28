Mayıs ayına yaklaşılırken Türkiye’de milyonlarca öğrenci ve çalışan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesindeki günün tatil olup olmadığını araştırıyor. ''30 Nisan yarım gün mü, okullar tatil mi, 1 Mayıs resmi tatil mi?'' sorularının cevapları araştırılıyor.

Mayıs ayında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bulunuyor. Aynı ay içerisinde Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs’ta başlayacak, bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba, devam eden günleri ise 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde kutlanacak. Peki, 30 Nisan yarım gün mü, okullar tatil mi, 1 Mayıs resmi tatil mi?

30 Nisan yarım gün mü, okullar tatil mi, 1 Mayıs resmi tatil mi? 2026 yılı resmi tatil günleri

30 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

1 Mayıs öncesine denk gelen 30 Nisan 2026 Perşembe günü resmi tatil kapsamında bulunmuyor. Bu nedenle 30 Nisan için yarım gün kapsamında tatil uygulanmayacak. Kamu kurumlarında ve özel sektörde mesai düzeni normal şekilde devam edecek.

30 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

30 Nisan tarihinde okullar da açık olacak ve eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz sürecek. 30 Nisan'da öğleden sonra tatil uygulaması da yapılmayacak.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye’de resmi tatil olarak kabul ediliyor. 2026 yılında 1 Mayıs cuma gününe denk geliyor. Resmi tatil kapsamında kamu kurumları ve eğitim kurumları kapalı olacak, çalışanlar için resmi izin günü uygulanacak.

1 MAYIS BANKALAR, ECZANELER, KARGOLAR AÇIK MI?

1 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle bankalar hizmet vermeyecek. Eczaneler ise nöbet sistemiyle çalışmaya devam edecek ve sadece nöbetçi olanlar açık olacak.

Kargo şirketlerinde ise dağıtım ve teslimat işlemleri yapılması beklenmezken çalışma gün ve saatleri şirketlere göre farklılık gösterebilecek. PTT kargo ise 1 Mayıs'ta hizmet vermeyecek.

Aynı şekilde noterler, hastaneler, sağlık ocakları da 1 Mayıs'ta kapalı olacak. Acil servisler ise 1 Mayıs'ta kesintisiz 7/24 hizmet vermeye devam edecek.



