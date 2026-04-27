Bolu'da kontrolsüz şekilde yola fırlayıp motosiklet sürücüsünü kazayla burun buruna getiren otomobil sürücüsü, bir de haklıymış gibi trafik polisine şikayette bulununca olanlar oldu. "Hatalı sollama yaptın" diyerek üste çıkmaya çalışan sürücünün iddialarını, motosikletlinin kask kamerası saniye saniye çürüttü. Polis ekiplerinin yanında kendi hatalı çıkışını izleyince neye uğradığını şaşırıp gerçeği kabul etmek zorunda kalan sürücünün o ilginç anları anbean kameraya yansıdı.

