Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 88-80 yenerek seride 1-0 öne geçen Beşiktaş GAİN'de Başantrenör Dusan Alimpijevic, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Alimpijevic, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından açıklamasında, "Seride 1-0 öne geçtik. Şimdi dinlenmemiz ve ikinci maça hazırlanmamız gerekiyor. Oyuncularımız büyük kahramanlık gösteriyor. Bu kadar eksiğe rağmen bu kadar sert bir seriyi böyle iyi oynamak bizim için sevindirici." diye konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı, karşılaşmada etkili performans gösteren Berk Uğurlu ile ilgili bir soruya ise "Her maç farklı oyuncu öne çıkabiliyor. Bugün de Berk öne çıktı ama biz takım olarak kazandık." cevabını vererek sözlerini tamamladı.

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