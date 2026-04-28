Çocukluk arkadaşına IBAN'ını verdi, 4. kez tutuklandı
Adana’da çocukluk arkadaşına IBAN’ını veren Yasin Örs hakkında 70 dolandırıcılık davası açıldı. 28 yaşındaki adam, 4’üncü kez cezaevine girdi.
Adana'da yaşayan Yasin Örsdemir, çocukluk arkadaşının teklifi üzerine banka hesabını kullandırmasının ardından hakkında açılan 70 dolandırıcılık davasından 18'inin süreci devam ederken Alanya'da görülen bir davada yeniden tutuklandı.
Adana’da yaşayan Yasin Örsdemir, 2020 yılında çocukluk arkadaşının "hesap lazım" teklifi üzerine banka hesabını kullandırdı.
70 DAVA AÇILDI
Kısa süre sonra hesabın dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı ortaya çıktı. Olayın ardından hakkında Türkiye genelinde dolandırıcılık suçundan toplam 70 dava açılan Örsdemir, bu dosyaların 52’sini kapattı ancak, 18 dava süreci devam ediyordu.
4. KEZ CEZAEVİNE GİRDİ
Örsdemir, daha önce de farklı tarihlerde 3 kere cezaevine girip çıktı. Geçtiğimiz gün ise Alanya’da görülen bir davada Örsdemir, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
