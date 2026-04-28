Adana’da çocukluk arkadaşına IBAN’ını veren Yasin Örs hakkında 70 dolandırıcılık davası açıldı. 28 yaşındaki adam, 4’üncü kez cezaevine girdi.

Adana’da yaşayan Yasin Örsdemir, 2020 yılında çocukluk arkadaşının "hesap lazım" teklifi üzerine banka hesabını kullandırdı.

70 DAVA AÇILDI

Kısa süre sonra hesabın dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı ortaya çıktı. Olayın ardından hakkında Türkiye genelinde dolandırıcılık suçundan toplam 70 dava açılan Örsdemir, bu dosyaların 52’sini kapattı ancak, 18 dava süreci devam ediyordu.

Çocukluk arkadaşına IBAN'ını verdi, 4. kez tutuklandı

4. KEZ CEZAEVİNE GİRDİ

Örsdemir, daha önce de farklı tarihlerde 3 kere cezaevine girip çıktı. Geçtiğimiz gün ise Alanya’da görülen bir davada Örsdemir, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

