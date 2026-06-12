Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin gündemindeki isimlerden biri olan Nathan Ake için Manchester City ile ilk temas kuruldu.

Fenerbahçe’de Nathan Ake girişimi somut hâle geldi. Skriniar’ın yanına sol bek arayan sarı lacivertliler, Manchester City’nin satış listesine koyduğu 31 yaşındaki Hollandalı için İngilizlerle görüşmelere başladı.

ROTASINI TÜRKİYE’YE ÇEVİREBİLİR

Fenerbahçe, oyuncunun temsilcisiyle de temasa geçti. City’nin sol bek de oynayabilen Ake’yi 10 milyon avro civarında bir rakama bırakması beklenirken Hollandalı rotasını Türkiye’ye çevirebilir.

OLUMLU GERİ DÖNÜŞ

Sarı lacivertliler, Skriniar ile uyumlu bir ikili oluşturacağına inandığı Ake’nin menajeriyle gerçekleştirdiği görüşmelerden olumlu geri dönüş aldı.

İngiliz ekibinde geçen sezon tüm kulvarlarda 32 karşılaşmada forma giyen Ake, fiziksel durumu ve hazır görüntüsüyle de dikkat çekiyor.

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