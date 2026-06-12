Türkiye Gazetesi
Nathan Ake'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık
Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin gündemindeki isimlerden biri olan Nathan Ake için Manchester City ile ilk temas kuruldu.
Özetle DinleNathan Ake'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık
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Spor 2 dk önce
Fenerbahçe, Manchester City'nin satış listesindeki 31 yaşındaki Hollandalı Nathan Ake ile ilgileniyor.
- Fenerbahçe, Skriniar'ın yanına sol bek arayışında Nathan Ake için Manchester City ile görüşmelere başladı.
- Kulüp, oyuncunun temsilcisiyle de temasa geçti ve olumlu geri dönüş aldı.
- Manchester City'nin Ake'yi 10 milyon avro civarında bir rakama bırakması bekleniyor.
- Fenerbahçe, Ake'nin Skriniar ile uyumlu bir ikili oluşturacağına inanıyor.
- Ake, geçen sezon tüm kulvarlarda 32 karşılaşmada forma giydi ve fiziksel durumu dikkat çekiyor.
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Fenerbahçe’de Nathan Ake girişimi somut hâle geldi. Skriniar’ın yanına sol bek arayan sarı lacivertliler, Manchester City’nin satış listesine koyduğu 31 yaşındaki Hollandalı için İngilizlerle görüşmelere başladı.
ROTASINI TÜRKİYE’YE ÇEVİREBİLİR
Fenerbahçe, oyuncunun temsilcisiyle de temasa geçti. City’nin sol bek de oynayabilen Ake’yi 10 milyon avro civarında bir rakama bırakması beklenirken Hollandalı rotasını Türkiye’ye çevirebilir.
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OLUMLU GERİ DÖNÜŞ
Sarı lacivertliler, Skriniar ile uyumlu bir ikili oluşturacağına inandığı Ake’nin menajeriyle gerçekleştirdiği görüşmelerden olumlu geri dönüş aldı.
İngiliz ekibinde geçen sezon tüm kulvarlarda 32 karşılaşmada forma giyen Ake, fiziksel durumu ve hazır görüntüsüyle de dikkat çekiyor.
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