Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edilen Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy'nin menajeri Karamba Guirassy, haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sarı lacivertlilerde başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ın santrfor adayı olan Serhou Guirassy'nin temsilcisinde iddialara ilişkin açıklama geldi.

SKY DE'ye oyuncunun geleceği hakkında açıklama yapan menajer Karamba Guirassy, sarı lacivertli takımla anlaşmadıklarını ve tüm ihtimalleri değerlendireceklerini kaydetti.

"FENERBAHÇE İLE HERHANGİ BİR ANLAŞMAMIZ YOK"

Prensip anlaşmasına varıldığı yönündeki haberleri yalanlayan Serhou Guirassy'nin menajeri ve ağabeyi Karamba Guirassy, "Fenerbahçe ile herhangi bir anlaşmamız yok. Serhou gelecek sezon için tüm ihtimalleri değerlendiriyor. Bir prensip anlaşmasına varıldığı yönündeki iddialar doğru değil." diye konuştu.

DÜNYA KUPASI SONRASI KARAR VERECEK

Sky Sport'un haberine göre; yıldız golcüyle Aston Villa, Tottenham Hotspur, Atlético Madrid ve Fenerbahçe'nin ilgileniyor. Haberde, Guirassy'nin geleceğine ilişkin nihai kararını Dünya Kupası sonrasında vermeyi planladığı aktarıldı.

Serhou Guirassy

DORTMUND İLE 2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 40 milyon avro olan Gineli golcü Guirassy'nin, Dortmund ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Alman devinde bu sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Serhou Guirassy, 22 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. 30 yaşındaki golcü, 2024-2025 sezonunda Devler Ligi'nde attığı 13 golle Barcelonalı Raphinha ile birlikte gol krallığını paylaşarak Altın Ayakkabı ödülünü almıştı.

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