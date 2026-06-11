Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman haberleri üzerine açıklama yaptı. Yıldırım imzalı açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ın getirildiği yönündeki haberler üzerine bir açıklama yayımladı.

"HENÜZ BİR ANLAŞMA YOK"

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır.



Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; Yönetim Kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır.



Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemelerini önemle rica ediyoruz.



Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde, kulübümüz ilgili basın mensupları hakkında şikâyetçi olma hakkını saklı tutmaktadır.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." denildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası