Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'da gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, "resmi" transfer çalışmalarına hızlı başladı. Yıldırım'ın adaylık sürecinde anlaşma sağladığı Vedat Muriqi transferinde müjdeli haber geldi.

Hakan Safi ile girdiği yarışı kazanan ve 8 yıl sonra yeniden Fenerbahçe Başkanı olan Aziz Yıldırım, olağanüstü kongrede seçildikten sonra ilk iş olarak Vedat Muriqi'in formasını giydiği LaLiga tamsilcisi Mallorca ile pazarlıklara hız verdi.

15 MİLYON EURO

Taraflar 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, söz konusu ücreti İspanyol kulübüne 3 yılda ödeyecek. Anlaşmada, "sonraki satıştan yüzde 10 pay" maddesi de bulunacağı öğrenildi.

Vedat Muriqi, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe formasını giymiş ve 21 milyon euro'ya Lazio'ya transfer olmuştu.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüplerin el sıkıştığı haberi alan Kosovalı golcü, bavullarını topladı. Vedat Muriqi ve ailesi, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek. Tecrübeli forvet, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

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