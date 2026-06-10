Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Senegal futbolunun gelecek vadeden genç yeteneği Amara Diouf, sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi.

Sarı lacivertlilerin transferi için anlaşmaya vardığı 18 yaşındaki Senegalli hücumcu Amara Diouf ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; genç yıldız adayı, sarı lacivertli kulüp için sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a ayak bastı.

Amara Diouf

2030 YILINA KADAR SÖZLEŞME

Tarafların 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme konusunda anlaşma sağladığı ve genç futbolcunun İstanbul'a gelişinin transferde son aşamaya gelindiğinin kanıtı olduğu belirtildi. Uzun süren sakatlığını atlatan 18 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

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