Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da: Geleceğin 'Mane'si!
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Senegal futbolunun gelecek vadeden genç yeteneği Amara Diouf, sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi.
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Spor az önce
Sarı lacivertlilerin transferi için anlaştığı 18 yaşındaki Senegalli hücumcu Amara Diouf, sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi.
- Genç yıldız adayı Amara Diouf, sarı lacivertli kulüp için sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a ayak bastı.
- Taraflar, 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
- Genç futbolcunun İstanbul'a gelişi, transferde son aşamaya gelindiğinin kanıtı olarak belirtildi.
- Uzun süren sakatlığını atlatan 18 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
Sarı lacivertlilerin transferi için anlaşmaya vardığı 18 yaşındaki Senegalli hücumcu Amara Diouf ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
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SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; genç yıldız adayı, sarı lacivertli kulüp için sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a ayak bastı.
2030 YILINA KADAR SÖZLEŞME
Tarafların 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme konusunda anlaşma sağladığı ve genç futbolcunun İstanbul'a gelişinin transferde son aşamaya gelindiğinin kanıtı olduğu belirtildi. Uzun süren sakatlığını atlatan 18 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
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