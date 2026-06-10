Fenerbahçe'de "teknik adam" düğümü çözüldü: Resmi duyuru için tarih belli oldu
Sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım başkanlığındaki yeni yönetim, bugün kulüp binasında mazbatalarını aldı. Resmen göreve başlayan Yıldırım ve arkadaşlarının, teknik direktör konusunda nihai kararı verdiği ve resmi açıklamanın 12 Haziran Cuma günü yapılacağı iddia edildi.
- Domenico Tedesco sonrası yardım antrenör Zeki Murat Göle ile sezon tamamlayan Fenerbahçe'de Aykut Kocaman dönemi için geri sayıma geçildi.
- Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlığı kazanan Aziz Yıldırım, mazbatasını alıp göreve başladı. Yeni yönetimin Aykut Kocaman'ın takımın başına geçmesi konusunda karar aldığı ve resmi açıklamanın 12 Haziran Cuma günü yapılmasının beklendiği aktarıldı.
- Kocaman'ın teknik ekibine son şeklini vermeye başladığı ve eski futbolcuların teknik kadroda görev alacağı öğrenildi.
- Futbol operasyonlarında yer alacak Hasan Çetinkaya ve Baturalp Soydaş'ın da Kocaman ile birlikte Samandıra'da olacağı aktarıldı.
Fenerbahçe'de haftalardır gündendem düşmeyen sorunun cevap bulduğu konuşuluyor. Deomenico Tedesco ile yolların ayrılması sonrası yardımzı antrenör Zeki Murat Göle ile sezonu tamamlayan sarı-lacivertlilerde Aykut Kocaman dönemi için geri sayıma geçildi.
"YENİ TEKNİK DİREKTÖR AYKUT KOCAMAN"
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Hakan Safi ile girdiği başkanlık yarışını kazanan Aziz Yıldırım, mazbatasını aldı ve göreve başladı. A Spor'da yer alan habere göre; Yeni yönetimin, 61 yaşındaki hocanın takımın başına geçmesi konusunda karar aldığı ve resmi açıklamanın 12 Haziran Cuma günü yapılacağı öne sürüldü.
TEKNİK KADRODA ESKİ FUTBOLCULAR
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman ile her konuda anlaşmaya vardı. Kocaman'ın, teknik ekibine son şeklini vermeye başladığı; eski futbolcuların hem teknik kadro hem de Samandıra’daki yeni yapılanmada görev alacağı aktarıldı.
Futbol operasyonlarında yer alacak Hasan Çetinkaya ve Baturalp Soydaş'ın da deneyimli çalıştırıcıyla birlikte Samandıra’da olacağı öğrenildi.