Sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım başkanlığındaki yeni yönetim, bugün kulüp binasında mazbatalarını aldı. Resmen göreve başlayan Yıldırım ve arkadaşlarının, teknik direktör konusunda nihai kararı verdiği ve resmi açıklamanın 12 Haziran Cuma günü yapılacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de haftalardır gündendem düşmeyen sorunun cevap bulduğu konuşuluyor. Deomenico Tedesco ile yolların ayrılması sonrası yardımzı antrenör Zeki Murat Göle ile sezonu tamamlayan sarı-lacivertlilerde Aykut Kocaman dönemi için geri sayıma geçildi.

Aykut Kocaman, en son 2021 yılında Başakşehir'de görev yapmıştı.

"YENİ TEKNİK DİREKTÖR AYKUT KOCAMAN"

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Hakan Safi ile girdiği başkanlık yarışını kazanan Aziz Yıldırım, mazbatasını aldı ve göreve başladı. A Spor'da yer alan habere göre; Yeni yönetimin, 61 yaşındaki hocanın takımın başına geçmesi konusunda karar aldığı ve resmi açıklamanın 12 Haziran Cuma günü yapılacağı öne sürüldü.

TEKNİK KADRODA ESKİ FUTBOLCULAR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman ile her konuda anlaşmaya vardı. Kocaman'ın, teknik ekibine son şeklini vermeye başladığı; eski futbolcuların hem teknik kadro hem de Samandıra’daki yeni yapılanmada görev alacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'de daha önce hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan Aykut Kocaman'ın yeniden sarı-lacivertli kulübe dönmesi bekleniyor.

Futbol operasyonlarında yer alacak Hasan Çetinkaya ve Baturalp Soydaş'ın da deneyimli çalıştırıcıyla birlikte Samandıra’da olacağı öğrenildi.

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