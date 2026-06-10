İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Derviş Köksal Özbek'e veda: Aziz Yıldırım da cenazede
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 1990-1992 ve 1998-2000 yıllarında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunan Derviş Köksal Özbek, son yolculuğuna uğurlandı. Özbek için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlenirken, öğle namazına müteakip Kızıltoprak Zühtü Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı.
Özetle DinleFenerbahçe'nin eski yöneticisi Derviş Köksal Özbek...
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Spor az önce
Fenerbahçe Kulübü eski yöneticilerinden Derviş Köksal Özbek, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
- Cenaze namazı Kızıltoprak Zühtü Paşa Camisi'nde öğle vakti kılındı.
- Cenazeye ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
- Sarı-lacivertli takımın eski futbolcuları ve eski yöneticileri de cenazede yer aldı.
- Derviş Köksal Özbek'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Fenerbahçe Kulübü eski yöneticilerinden olan Yüksek Divan Kurulu Üyesi Derviş Köksal Özbek, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Kızıltoprak Zühtü Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına, Özbek'in ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra sarı-lacivertli takımın eski futbolcuları ve eski yöneticiler katıldı.
Derviş Köksal Özbek'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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