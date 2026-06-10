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"Sinek ikili" ve "Destede yoksun" denmişti: Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2018 yılında Ali Koç'a kaybettiği seçim sonrası yeniden Fenerbahçe başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu açtı.
Özetle Dinle"Sinek ikili" ve "Destede yoksun" denmişti: Dursun...
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Spor az önce
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti.
- Dursun Özbek, 7 Haziran'daki Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Fenerbahçe başkanlığına yeniden seçilen Aziz Yıldırım'ı aradı.
- Bu durum, "Yeni bir sayfa mı açılıyor?" sorusunu gündeme getirdi.
- Özbek'in bu hamlesi, Yıldırım'ın daha önceki "Sinek ikili" söylemine karşılık olarak değerlendirildi.
- Özbek'in cevabı "Sen destede bile yoksun" şeklinde olmuştu.
- Özbek'in Aziz Yıldırım'ı nezaketen aradığı ve iki camia arasında beyaz sayfa açılması adına bu şekilde cevap verildiği belirtildi.
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Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, 7 Haziran'da gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden Fenerbahçe başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti.
"YENİ BİR SAYFA MI AÇILIYOR?"
Sporx'te yer alan habere göre; Yıldırım'ın daha önce kendisine yönelik "Sinek ikili" söylemine "Sen destede bile yoksun" cevabını veren Özbek'in bu hamlesi, "Yeni bir sayfa mı açılıyor?" sorusunu beraberinde getirdi.
Dursun Özbek'in nezaketen 8 yıl sonra yeniden başkanlık kolduğuna oturan Aziz Yıldırım'ı aradığı, iki camia arasında beyaz sayfa açılması adına söz konuzu söyleme bu şekilde karşılık verildiği belirtildi.
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