Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2018 yılında Ali Koç'a kaybettiği seçim sonrası yeniden Fenerbahçe başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu açtı.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, 7 Haziran'da gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden Fenerbahçe başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Dursun Özbek

"YENİ BİR SAYFA MI AÇILIYOR?"

Sporx'te yer alan habere göre; Yıldırım'ın daha önce kendisine yönelik "Sinek ikili" söylemine "Sen destede bile yoksun" cevabını veren Özbek'in bu hamlesi, "Yeni bir sayfa mı açılıyor?" sorusunu beraberinde getirdi.

Aziz Yıldırım

Dursun Özbek'in nezaketen 8 yıl sonra yeniden başkanlık kolduğuna oturan Aziz Yıldırım'ı aradığı, iki camia arasında beyaz sayfa açılması adına söz konuzu söyleme bu şekilde karşılık verildiği belirtildi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Victor Osimhen için transfer açıklaması: Başkan Özbek son sözü söyledi

Haberle İlgili Daha Fazlası