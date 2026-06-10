Galatasaray'da toplamda 4, üst üste de 3'üncü defa başkan seçilen Başkan Dursun Özbek, Temmuz 2025'te Serie A kulübü Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettikleri Victor Osimhen için net konuştu.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'e, Avrupa'nın dev kulüplerinden ilgi var. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, 27 yaşındaki Nijeryalı yıldızın takımdaki geleceği hakkında çarpıcı bir açıklamaya imza attı.

Dursun Özbek'in tek aday olarak girdiği son seçimde 2079 kişi oy kullandı. Üst üste 3'üncü defa başkan seçilen Özbek, 2 yıl daha Galatasaray başkanlık görevini üstlenecek.

TEKLİF VAR MI?

Sabah yazarı Levent Tüzemen ve Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan'a konuşan Özbek, "Galatasaraylı oyunculara Avrupa'dan ünlü kulüplerden resmi teklifler var mı? Osimhen'in transferde adı çok geçiyor. Ne diyorsunuz?" sorusunu cevapladı.

Victor Osimhen, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 33 maça çıktı. Nijeryalı santrfor, bu karşılaşmalarda 22 gol, 8 asistle oynadı.

"OSIMHEN'İ SATMAK GİBİ NİYETİMİZ YOK"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Galatasaray'da başarılı olan her oyuncunun Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmesi çok doğaldır. Bu, kulübümüzün doğru işler yaptığını gösterir. Ancak bizim önceliğimiz Galatasaray'ın menfaatidir. Osimhen dünya çapında bir oyuncu ve burada mutlu. Bizim Osimhen'i satmak gibi bir niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

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