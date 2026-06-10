Victor Osimhen için transfer açıklaması: Başkan Özbek son sözü söyledi
Galatasaray'da toplamda 4, üst üste de 3'üncü defa başkan seçilen Başkan Dursun Özbek, Temmuz 2025'te Serie A kulübü Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettikleri Victor Osimhen için net konuştu.
- Özbek, Galatasaraylı oyunculara Avrupa'dan ünlü kulüplerden resmi teklifleri olduğu iddiasına cevap verdi.
- Başkan Özbek, Galatasaray'da başarılı olan her oyuncunun Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmesinin doğal olduğunu söyledi.
- Galatasaray'ın önceliğinin kulübün menfaati olduğu vurgulandı.
- Osimhen'in dünya çapında bir oyuncu olduğu ve burada mutlu olduğu belirtildi.
- Başkan Özbek, Osimhen'i satmak gibi bir niyetlerinin olmadığını ifade etti.
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'e, Avrupa'nın dev kulüplerinden ilgi var. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, 27 yaşındaki Nijeryalı yıldızın takımdaki geleceği hakkında çarpıcı bir açıklamaya imza attı.
TEKLİF VAR MI?
Sabah yazarı Levent Tüzemen ve Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan'a konuşan Özbek, "Galatasaraylı oyunculara Avrupa'dan ünlü kulüplerden resmi teklifler var mı? Osimhen'in transferde adı çok geçiyor. Ne diyorsunuz?" sorusunu cevapladı.
"OSIMHEN'İ SATMAK GİBİ NİYETİMİZ YOK"
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Galatasaray'da başarılı olan her oyuncunun Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmesi çok doğaldır. Bu, kulübümüzün doğru işler yaptığını gösterir. Ancak bizim önceliğimiz Galatasaray'ın menfaatidir. Osimhen dünya çapında bir oyuncu ve burada mutlu. Bizim Osimhen'i satmak gibi bir niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.