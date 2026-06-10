Galatasaray’ın orta sahadaki önceliği Juventus’tan… Sarı kırmızılılar, İtalyan ekibinin 25 yaşındaki merkez orta sahası için masada. İlk temaslar kuruldu. 50 milyon avroluk bonservis talebi aşağı çekilmeye çalışılıyor. Bir diğer aday ise Real’den Camavinga.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Aslan’da transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum konusunda orta sahaya E. Frankfurt’tan Can Uzun’u düşünen ve bu konuda ciddi girişimleri olan Galatasaray’da yönetim merkez orta saha için de iki isme odaklandı. Öncelik tabii ki Juventus’tan Khephren Thuram. Kulübüyle 2029’a kadar mukavelesi bulunan Fransız oyuncu için Juventus ve menajeriyle görüşmeler gerçekleştirildi. İtalyan ekibi 50 milyon avro bandında bir bonservis bedeli talep etti. Yönetim rakamı aşağı çekmeye çalışıyor.

Galatasaray'da ilk hedef Thuram, alternatifi Camavinga! Temas kuruldu

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Okan Buruk’un raporu doğrultusunda hareket eden ve üst üste beşinci şampiyonluğu gözüne kestiren G.Saray’da Thuram’ın olmaması durumunda diğer aday ise Madrid’den Camavinga. Sarı kırmızılılar, İspanyol deviyle 2029’a kadar mukavelesi olan Fransız oyuncu için şartlarını araştırıyor. Sürekli oynayabileceği bir takıma gidip yeni bir maceraya atılmaya sıcak bakan Camavinga için de Real Madrid’in beklentisi 50 milyon avro civarında. Sarı kırmızılılar, Thuram’ın durumuna göre hareket edecek.

Eduardo Camavinga

BERNARDO SİLVA REAL YOLUNDA

Manchester City ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Bernardo Silva’nın isteyeni çoktu. Galatasaray Kulübü de onlar arasındaydı. Ancak son Real Madrid seçimleri Silva’nın durumunu değeştirecek gibi görünüyor. Perez’in takımın başına getirdiği Jose Mourinho faktörü sebebiyle Silva’nın Real Madrid’e gideceği belirtiliyor.

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