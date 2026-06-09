Galatasaray, orta sahaya takviyesi için 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında kadrosunda bulunan Gedson Fernandes'i gündemine aldı. Portekizli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Rus kulübü Spartak Moskova, yüksek bonservis talebiyle dikkat çekti.

Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve Rizespor formaları giyen Gedson Fernandes, sarı-kırmızılıların orta saha takviyesi için alternatifler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’tan ayrılarak Spartak Moskova’ya giden 27 yaşındaki orta saha için kulübünün beklentisi yüksek çıktı.

Gedson Fernandes, Galatasaray'da yarım sezon forma giymişti.

25 MİLYON EURO BONSERVİS, 5 MİLYON EURO MAAŞ

HT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş’tan 20,8 milyon euro karşılığında Rusya'ya transfer olan Portekizli yıldız için Spartak Moskova'nın bonservis beklentisi 25 milyon euro civarında. Rusya’da iyi bir sezon geçiren Gedson’un da, yıllık 5 milyon euro maaş beklentisinde olduğu öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Portekizli orta saha, Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya transfer olmuştu.

ÖNCELİK CAMAVINGA VE THURAM

Galatasaray’ın, orta saha için önceliği halen farklı isimler. Sarı-kırmızılı kulüp, Real Madrid’den Eduardo Camavinga ve Juventus’tan Khephren Thuram ile ciddi şekilde ilgileniyor.

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