Başkan Dursun Özbek'in yeni sözleşme önerdiği Mario Icardi'den henüz cevap alamayan Galatasaray'ın, İtalyan devi Juventus'a veda etmeye hazırlanan ve bonservisi elinde olan Sırp golcü Dusan Vlahovic'e dudak uçuklatan bir teklif sunduğu iddia edildi.

Mauro Icardi'den gelecek cevabı bekleyen Galatasaray, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Arjantinli yıldızın yerine isimler bakmaya devam ediyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılı kulübün Juventus'tan ayrılacak 26 yaşındaki yıldız isme teklif yaptığını yazdı.

10 MİLYON EURO MAAŞ, HER YIL 5 MİLYON EURO BONUS

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Galatasaray, Juventus'la yol ayrımında olan Dusan Vlahovic'e transfer teklifi yaptı. İtalyan ekibinin yıllık 8 milyon euroluk teklifini reddeden Sırp golcü için sarı-kırmızılıların 10 milyon euro maaş ve takımda kaldığı her yıl boyunca 5 milyon euro bonus teklif ettiği iddia edildi.

Dusan Vlahovic, geçtiğimiz sezon 23 maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi ve 1162 dakika sahada kaldı.

VLAHOVIC OLMAZSA MUANI

Galatasaray'ın, bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan Randal Kolo Muani'yle de ilgilendiği aktarıldı.

Randal Kolo Muani'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Geçtiğimiz sezonu Tottenham'da kiralık geçiren 27 yaşındaki Fransız oyuncu, 31 maçta 2203 dakika sahada kaldı ve 5 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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