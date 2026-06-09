İtalyanlar, Galatasaray'ın çılgın teklifini duyurdu: Vlahovic bombası!
Başkan Dursun Özbek'in yeni sözleşme önerdiği Mario Icardi'den henüz cevap alamayan Galatasaray'ın, İtalyan devi Juventus'a veda etmeye hazırlanan ve bonservisi elinde olan Sırp golcü Dusan Vlahovic'e dudak uçuklatan bir teklif sunduğu iddia edildi.
- Galatasaray, sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Mauro Icardi'nin yerine alternatifler arıyor.
- Sarı-kırmızılılar, Juventus'tan ayrılacak Dusan Vlahovic'e teklif yaptı.
- Vlahovic'e yıllık 10 milyon euro maaş ve her yıl 5 milyon euro bonus teklif edildiği iddia edildi.
- Galatasaray'ın, Paris Saint-Germain'den Randal Kolo Muani ile de ilgilendiği aktarıldı.
- Kolo Muani, geçtiğimiz sezon Tottenham'da 31 maçta 5 gol ve 4 asist yaptı.
Mauro Icardi'den gelecek cevabı bekleyen Galatasaray, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Arjantinli yıldızın yerine isimler bakmaya devam ediyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılı kulübün Juventus'tan ayrılacak 26 yaşındaki yıldız isme teklif yaptığını yazdı.
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10 MİLYON EURO MAAŞ, HER YIL 5 MİLYON EURO BONUS
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Galatasaray, Juventus'la yol ayrımında olan Dusan Vlahovic'e transfer teklifi yaptı. İtalyan ekibinin yıllık 8 milyon euroluk teklifini reddeden Sırp golcü için sarı-kırmızılıların 10 milyon euro maaş ve takımda kaldığı her yıl boyunca 5 milyon euro bonus teklif ettiği iddia edildi.
VLAHOVIC OLMAZSA MUANI
Galatasaray'ın, bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan Randal Kolo Muani'yle de ilgilendiği aktarıldı.
Geçtiğimiz sezonu Tottenham'da kiralık geçiren 27 yaşındaki Fransız oyuncu, 31 maçta 2203 dakika sahada kaldı ve 5 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.