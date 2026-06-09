Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Can Uzun için Eintracht Frankfurt’la masaya oturdu.

ALİ NACİ KÜÇÜK - G.Saray Kulübü, transferdeki gözdesi için ilk resmî teklifini yaptı! Teknik direktör Okan Buruk’un, büyük bir yatırım olarak gördüğü Can Uzun’u yabancı kontenjanını etkilemeyecek olması sebebiyle çok istediği öğrenildi. Sarı kırmızılı kulüp Can Uzun için Bundesliga ekibine 35 milyon avroluk ilk teklifini iletti. Almanlar, 20 yaşındaki yıldız için kontratındaki 60 milyon avroluk serbest kalma bedelini talep etse de Galatasaray bir anlamda pazarlık ateşini de yakmış oldu.

Can Uzun

DEVLERİN DE GÖZDESİ

Can Uzun’un ailesi ile sürekli temas hâlinde olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk da transfer için araya girmiş durumda. 50 milyon avro beklentisi olan Frankfurt ise fiyatın yükseltilmesini bekliyor. Can’ın Galatasaray’a ‘evet’ demesi hâlinde sarı kırmızılılar millî oyuncu için bonuslarla birlikte Frankfurt’a yeni bir teklif daha yapacak. Sarı kırmızılılar bir anlamda Almanları masaya çekmeye çalışacak. 20 yaşındaki oyuncu ile Aston Villa, Milan ve Napoli de izliyor.

GELECEĞE YATIRIM

Eintracht Frankfurt formasıyla bütün kulvarlarda 28 maça çıkan Can Uzun, 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Genç yıldız Kuzey Makedonya ile oynanan maçta da göz doldurmuştu.

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