İtalya Milli Takımı'nın Birleşik Arap Emirlikleri ekibi United FC'yi çalıştıran Andrea Pirlo'yu göreve getireceği iddia edildi.

Türkiye'de bir dönem Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Teknik Direktör Andrea Pirlo hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

UZUN VADELİ SÖZLEŞME

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İtalya Milli Takımı, ilerleyen günlerde Pirlo'nun teknik direktörlük görevine getirildiğini açıklayacak. 47 yaşındaki futbol adamına 1.5 milyon avro maaşla 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme teklif edildiği belirtildi.

KARAGÜMRÜK'Ü ÇALIŞTIRMIŞTI

Aktif olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi United FC'yi çalıştıran Andrea Pirlo, burada çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Hocalık kariyerine Juventus'ta başlayan Andrea Pirlo, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü çalıştırmış ve 34 maçta 1.29 puan ortalaması yakalamıştı. İtalyan teknik adam, Karagümrük'ün ardından Sampdoria ve United FC takımlarında görev aldı.

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