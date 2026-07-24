Çankaya Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklama kararı çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da aralarında bulunduğu 2 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Başkentte yürütülen soruşturma, belediyeler arasındaki bağlantıları ve yeni isimleri gündeme taşıyan gelişmelerle genişliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar dahilinde, Çankaya Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında; suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından 25 şüpheli şahıs tutuklanmıştı.

Çankaya Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI

Aynı soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut’un da yer aldığı toplam 3 şüpheli mevcutlu olarak başsavcılığa getirildi.

Hasan Karabulut

3 şüpheli de tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Hasan Karabulut dahil 2 kişi hakkında tutuklama, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verildi.

Çankaya Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, görevinden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de arasında olduğu 36 zanlı hakkında 11 Temmuz'da gözaltı kararı vermiş, şüphelilerden 30'u yakalanmıştı.

Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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