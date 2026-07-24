Japonya, doğal afet ve acil durumlarda Tokyo'nun yerine kullanılabilecek "ikinci başkent" oluşturulmasına imkan tanıyan yasayı kabul etti. Yeni düzenlemeyle başbakan, belirlenen kriterleri karşılayan eyaletler arasından yedek başkenti seçebilecek.

Japonya Parlamentosu, doğal afetler ve ulusal acil durumlarda başkent Tokyo'nun işlevini devralabilecek "ikinci başkent" sistemini hayata geçirecek yasa teklifini kabul etti.

Yeni düzenlemeye göre başbakan, nüfus ve ekonomik kapasite gibi belirlenen kriterleri karşılayan eyaletler arasından bir bölgeyi yedek başkent olarak belirleyebilecek. Böylece olası büyük deprem, tsunami veya diğer afetlerde devlet yönetiminin kesintisiz devam etmesi hedefleniyor.

MUHALEFETTEN TEPKİ VAR

Yasa, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile koalisyon ortağı Japonya İnovasyon Partisi (JIP) arasında daha önce varılan anlaşma doğrultusunda hazırlandı. Muhalefet ise düzenlemenin, Osaka merkezli JIP'nin siyasi hedeflerine katkı sağlayacağını savunarak yasaya tepki gösterdi.

Uzmanlar, yeni sistemin Osaka'nın Tokyo benzeri bir metropol yapısına dönüştürülmesini amaçlayan projeye de ivme kazandırabileceğini değerlendiriyor. Bu planın, idari yapının sadeleştirilmesi ve kamu yönetimindeki yetkinin Tokyo dışına yayılması hedefini desteklediği belirtiliyor.

Öte yandan Japonya Parlamentosu'nun üst kanadı, anayasa değişikliği referandumlarını düzenleyen yasada revizyona da onay verdi. Böylece ülkede anayasa değişikliğine ilişkin ilk ulusal referandumun önündeki önemli yasal adımlardan biri atılmış oldu.

Parlamentonun üst kanadı ayrıca, mevcut Danışmanlar Meclisi (House of Councillors) adını Senato (Senate) olarak değiştirme kararı aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası