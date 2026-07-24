Fransa'nın güneybatısındaki orman yangınlarında tahliye edilenlerin sayısı 44 bine yükseldi. Binlerce hektarlık alanın küle döndüğü felakette onlarca ev kullanılamaz hale gelirken, Avrupa Birliği yangın söndürme uçaklarını bölgeye sevk etti.

Fransa'nın Gironde ilinde günlerdir devam eden orman yangınları etkisini artırırken, bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 44 bine ulaştı. Yetkililer, şimdiye kadar 12 bin 500 hektardan fazla alanın yandığını, 53 ev ile bir kamp alanının kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Yangının özellikle Atlantik kıyısındaki turizm merkezi Cap-Ferret Yarımadası'nda henüz kontrol altına alınamadığı belirtilirken, kuvvetli rüzgar nedeniyle alevlerin daha geniş alanlara yayılmasından endişe ediliyor. Gironde Valiliği, rüzgar hızının saatte 80 kilometreye ulaşabileceğini, bazı bölgelerde ise kuru gök gürültülü fırtınaların görülebileceğini duyurdu.

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TAHLİYE UYARILARI SÜRÜYOR

Öte yandan ülkenin güneydoğusundaki Var ilinde de orman yangınlarıyla mücadele dördüncü gününde sürüyor. Ponteves bölgesindeki yangında yaklaşık 2 bin 700 hektarlık alan kül olurken, çevrede yaşayan vatandaşlar için tahliye uyarıları yapıldı.

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AB DE DEVREYE GİRDİ

Yangınların büyümesi üzerine Avrupa Birliği de destek kararı aldı. AB Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, Fransa'ya 3, İspanya'ya ise 4 yangın söndürme uçağı gönderildiğini açıkladı. Itkonen, ekiplerin olası daha ağır senaryolara karşı hazırlıklı olduğunu belirterek yangınların tamamen kontrolden çıkmamasını umut ettiklerini söyledi.

Yetkililer, yangın riski devam ettiği sürece tahliye tedbirlerinin sürdürüleceğini ve vatandaşların resmi uyarıları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

44 bin kişi tahliye edildi, Avrupa alarmda! Alevler durdurulamıyor

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