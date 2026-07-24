Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde çıkan yangın, yan binalara da sıçradı. Alevlerin söndürülmesinin ardından yangının çıktığı evde 1 kişi ölü bulundu.

İsmetiye Mahallesi İstiklal Sokak'taki 2 katlı evin 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü. Evde yapılan incelemelerde Erkut Şentürk'ün (30) cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın çıkan ev küle döndü! İçinden ceset çıktı

Şentürk'ün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Yangın çıkan ev küle döndü! İçinden ceset çıktı

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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