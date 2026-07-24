CHP'ye veda eden Özgür Özel'in açıkladığı yeni parti hareketliliği sürüyor. Özel ve CHP’li 90’ın üzerinde milletvekili bugün sosyal medya hesapları üzerinden CHP’den istifa ettiklerini açıklayacak. Kurulacak olan yeni partinin bir de yedeğinin olması bekleniyor.

Mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkanlık koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na devreden Özgür Özel, ve 90’ın üzerinde milletvekili bugün yeni partiye geçiş yapacak.

Saat 10.00 itibarıyla ilk olarak Özgür Özel’in sosyal medya hesabından paylaşılacak videoyla istifalar duyurulacak. Milletvekillerinin istifası ardından İçişleri Bakanlığı’na yeni partinin kuruluş dilekçesinin teslim edilmesi bekleniyor.

SOSYAL MEDYADA HAREKETLİLİK

Kurulacak olan yeni partiye geçecek 90'ın üzerinde CHP'li milletvekili, bugün İçişleri Bakanlığı'na yapılacak başvuru öncesinde sosyal medyadan CHP ibarelerini kaldırmaya başladı.

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YENİ PARTİ KURUCULAR KURULU İLK KEZ TOPLANACAK

Yeni partinin Kurucular Kurulu, saat 14.00'te Özgür Özel başkanlığında bir araya gelecek. Kurucular Kurulu, ilk toplantısında genel başkan ve parti organlarını belirleyecek, ardından da Meclis yönetimini seçecek.

YEDEK PARTİ DE KURULACAK

Öte yandan kurulacak partinin bir de yedeği olacak. Baskın seçim olasılığına karşı yeni partinin yanı sıra değişim partisi de kurulacak.

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