Arjantin Devlet Başkanı Milei'den ilginç açıklama: Bizi kıskanıyorlar
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Arjantin Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki başarıları nedeniyle "kıskanıldığını" öne sürdü. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milei, "Arjantin ile ilgili sorun şu ki dikkat çekiciyiz, gözden kaçmıyoruz, bizi kıskanıyorlar ve neredeyse her şeyde harikayız." ifadelerini kullandı.
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda uluslararası basında Arjantin Milli Takımı'nın performansı hakkındaki eleştirilere tepki gösterdi.
Ülkesinin kıskanıldığını vurgulayan Milei şu ifadeleri kullandı:
"BİZİ KISKANIYORLAR"
"Düşmanların mı var? Bu, bir zamanlar bir şeyi savunduğun anlamına gelir. Biz Arjantin'i savunuyoruz ve Arjantin ile ilgili sorun şu ki dikkat çekiciyiz, gözden kaçmıyoruz, bizi kıskanıyorlar ve neredeyse her şeyde harikayız. Şimdi dünya, içi Arjantinlilerle dolu bir ülkenin nerelere varabileceğini görecek."
Milei, paylaşımında yapay zekayla oluşturulmuş bir görsele de yer verdi. Görselde gömleğini açarak Arjantin Milli Takımı formasını gösteren Milei, "Yaşasın Arjantin" mesajını paylaştı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenen İspanya 2. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.