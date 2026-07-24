Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda uluslararası basında Arjantin Milli Takımı'nın performansı hakkındaki eleştirilere tepki gösterdi.

Ülkesinin kıskanıldığını vurgulayan Milei şu ifadeleri kullandı:

"Düşmanların mı var? Bu, bir zamanlar bir şeyi savunduğun anlamına gelir. Biz Arjantin'i savunuyoruz ve Arjantin ile ilgili sorun şu ki dikkat çekiciyiz, gözden kaçmıyoruz, bizi kıskanıyorlar ve neredeyse her şeyde harikayız. Şimdi dünya, içi Arjantinlilerle dolu bir ülkenin nerelere varabileceğini görecek."