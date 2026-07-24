Bolu'da ava gitmek için yola çıkan 3 kişinin bulunduğu cip, 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Feci kazada araçta bulunan Emre Yaman ile Ceyda Öztürk hayatını kaybederken, araç sürücüsü yaralandı.

Bolu'daki Çaygökpınar köyü yolunda ormanlık alana ava gittikleri öğrenilen Enes Yaman (25) idaresindeki cip, kontrolden çıkarak 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Ava giderken canlarından oldular! Cip, 15 metrelik uçuruma yuvarlandı

2 KİŞİ ÖLDÜ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araçta yolcu olarak bulunan Emre Yaman (20) ile Ceyda Öztürk'ün (20) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceyda Öztürk ve Emre Yaman

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YARALI

Aracı kullanan ve Emre Yaman'ın ağabeyi olduğu öğrenilen sürücü Enes Yaman ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralı sürücü Enes Yaman, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ava giderken canlarından oldular! Cip, 15 metrelik uçuruma yuvarlandı

Hayatını kaybeden Emre Yaman ve Ceyda Öztürk'ün cansız bedenleri ise olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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