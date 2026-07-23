Beşiktaş, Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Ahmet Çağlar'ın bugün itibarıyla kulüpteki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Çağlar, sosyal medya hesabından Salah paylaşımı yapmış, Başkan Adalı ise çıkan haberlerin ardından oyuncunun menajerinin fiyat yükselttiğini belirtmişti.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada Veysel Ahmet Çağlar'ın istifa ettiği belirtildi.

KAP'a yapılan bildirimde, "Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Veysel Ahmet Çağlar, yönetim kurulu üyeliği görevinden 23.07.2026 (bugün) tarihi itibarıyla istifa etmiştir." denildi.

SALAH PAYLAŞIMI OLAY OLMUŞTU

Beşiktaş Futbol A.Ş. eski Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar'ın, 34 yaşındaki Mısırlı yıldızla ilgili paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Çağlar, Salah transferinin Türk futbol gündeminin ilk sıralarında yer aldığı dönemde sürpriz bir paylaşıma imza atmış ve "Salah" yazılı Instagram mesajı, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırmıştı.

Veysel Ahmet Çağlar'ın paylaşımı

"ÇIKAN HABERLERİN ARDINDAN RAKAM YÜKSELDİ"

Çıkan haberlerin ardından 34 yaşındaki futbolcunun menajerinin fiyat artırmaya çalıştığını belirten Serdal Adalı, "Salah transferiyle ilgili henüz bitmiş bir şey yok. Kamuoyunda transferin bittiği yönünde çıkan haberler üzerine menajerler rakamları değiştirdi, astronomik noktalara çekmek istediler. Kabul etmedik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Salah'ı çok seviyoruz ve oyuncuyla her konuda mutabıkız ancak herkes şunu bilsin ki bizim önceliğimiz Beşiktaş'ın menfaatleridir. Bu doğrultuda ilerliyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun." ifadelerini kullanmıştı.

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