2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından Filenin Sultanları'nın bir sonraki rakibi ile maçın yayın bilgileri voleybolseverlerin gündemine oturdu. Peki, Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek son dört takım arasına kaldı. ABD'yi eleyen ev sahibi Çin'in de yarı finale yükselmesiyle Filenin Sultanları'nın yarı finalde karşılaşacağı rakip kesinleşti.

TÜRKİYE-ÇİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek. Türkiye ile Çin arasındaki mücadele, 25 Temmuz Cumartesi günü Makao'da oynanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip adını VNL finaline yazdıracak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselirken, Çin ise ABD'yi beş set süren mücadelede eleyerek Türkiye'nin rakibi oldu.

Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları yarı final rakibi Çin oldu

TÜRKİYE-ÇİN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Çin yarı final mücadelesi TRT Spor, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Filenin Sultanları, VNL boyunca TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanan karşılaşmalarla voleybolseverlerle buluştu.

TÜRKİYE ÇİN'İ YENERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Filenin Sultanları'nın Çin'i elemesi halinde finaldeki rakibi, Brezilya-İtalya yarı final eşleşmesinin kazananı olacak. Final karşılaşması 26 Temmuz'da oynanacak ve şampiyon bu mücadelede belli olacak.

Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları yarı final rakibi Çin oldu

Türkiye, VNL tarihinde 2023 yılında şampiyonluk sevinci yaşarken, 2018'de gümüş ve 2021'de bronz madalya kazandı. Ay-yıldızlı ekip, Çin engelini aşması halinde organizasyonda ikinci kez şampiyonluk kupasını müzesine götürmek için finalde mücadele edecek.

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