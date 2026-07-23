Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Budapeşte'de sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada tükürüklü saldırıya uğradı. Yaşlı bir kişinin hedef aldığı Magyar, saldırıya sakin bir cevap verirken, olayın ardından yaptığı açıklamada saldırgandan şikayetçi olmayacağını duyurdu.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, başkent Budapeşte'de gerçekleştirdiği saha ziyareti sırasında canlı yayında tükürüklü saldırıya uğradı.

Magyar, Ulaştırma ve Yatırım Bakanı David Vitezy ile birlikte Nyugati Tren İstasyonu çevresinde yürüdüğü sırada yaşlı bir vatandaş ikiliye tepki gösterdi. "Buraya gelmeye nasıl cüret ettiniz?" diye bağıran saldırgan, Magyar'ın bulunduğu yöne tükürdü.

Saldırı karşısında soğukkanlılığını koruyan Magyar, yaşlı adama dönerek, "Size afiyet diliyorum" ifadelerini kullandı ve yürüyüşüne devam etti. Birkaç saniye sonra ise canlı yayını izleyenlere hitaben, "Fidesz'in geriye kalan yüzlerini gördünüz" dedi.

"NEFRETİN SORUMLUSU HÜKÜMET PROPAGANDASI"

Daha sonra düzenlediği basın toplantısında olaya değinen Magyar, destekçilerine provokasyonlara kapılmamaları çağrısında bulundu. Öfkesini kontrol edemeyen kişilerin anlayış ve desteğe ihtiyaç duyduğunu söyleyen Magyar, Macar toplumundaki kutuplaşmanın sorumlusu olarak eski Başbakan Viktor Orban ile hükümetinin kamu kaynaklarıyla yürüttüğünü öne sürdüğü siyasi propaganda faaliyetlerini gösterdi.

ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞINI AÇIKLADI

Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırganı "Fidesz laması" ifadeleriyle eleştirirken, hakkında suç duyurusunda bulunmayacağını açıkladı. Saldırgana öfke duymadığını belirten Magyar, benzer bir durumda düşmanlığını bir sonraki kez doğrudan yüzüne karşı göstermesini istedi.

Yaşanan olay, güvenlik uzmanları tarafından "ciddi bir güvenlik zafiyeti" olarak değerlendirilirken, Magyar ise tüm eleştirilere rağmen kişisel koruma talebinde bulunmayacağını ifade etti.

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