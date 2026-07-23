ABD merkezli Rezvani Motors, Lamborghini Huracan Sterrato'yu temel alan yeni süper otomobili Dune modelini tanıttı. Çöl yarış araçlarından ilham alan tasarımı, 800 beygirlik V10 motoru ve yalnızca 7 adet üretilecek olmasıyla dikkat çeken model, dünyanın en sıra dışı süper otomobillerinden biri olmaya aday.

Sıra dışı tasarımlarıyla tanınan Rezvani Motors, bu kez Lamborghini Huracan Sterrato'yu bambaşka bir karaktere büründürdü. Rezvani Dune adı verilen model, İtalyan süper otomobilini asfalt odaklı kimliğinden uzaklaştırarak çöl kullanımına uygun agresif bir off-road makinesine dönüştürüyor. Üstelik bu özel modelden dünya genelinde yalnızca 7 adet üretilecek.

Lamborghini Huracan çöl canavarına dönüştü: Rezvani Dune'dan sadece 7 adet üretilecek

ÇÖL ARAÇLARINDAN İLHAM ALAN TASARIM

Rezvani Dune, Huracan'ın temel mimarisini korusa da dış görünüşü neredeyse tamamen değişmiş durumda. Araçta genişletilmiş çamurluklar, yerden yükseklik, arazi tipi lastikler, güçlendirilmiş tamponlar, LED yardımcı aydınlatmalar, tavan taşıma sistemi ve büyük arka spoyler gibi dikkat çekici detaylar bulunuyor.

Keskin hatlara sahip karbon fiber gövde panelleri, Dune'a hem fütüristik hem de askeri araçları andıran bir görünüm kazandırıyor. Tasarım, Baja yarış araçları ile Lamborghini'nin süper otomobil çizgilerini birleştiriyor.

Lamborghini Huracan çöl canavarına dönüştü: Rezvani Dune'dan sadece 7 adet üretilecek

800 BEYGİRE YAKLAŞAN V10 PERFORMANSI

Kaputun altında Lamborghini Huracan Sterrrato’nun atmosferik 5.2 litrelik V10 motoru yer alıyor. Rezvani'nin yaptığı performans güncellemeleri ve süperşarj desteği sayesinde motorun gücü yaklaşık 800 beygir seviyesine çıkarılmış durumda. Yani standart Sterrrato’dan 200 beygir daha fazla güç anlamına geliyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan araç, asfaltın yanı sıra kum ve gevşek zeminlerde de yüksek performans sunacak şekilde yeniden ayarlanmış süspansiyon sistemine sahip.

Lamborghini Huracan çöl canavarına dönüştü: Rezvani Dune'dan sadece 7 adet üretilecek

SADECE 7 KİŞİ SAHİP OLABİLECEK

Rezvani Dune'un en dikkat çekici özelliklerinden biri de üretim adedi. Şirket, bu özel modelden dünya çapında yalnızca 7 adet üreteceğini açıkladı.

Sınırlı üretim ve kapsamlı kişiselleştirme seçenekleri nedeniyle modelin fiyatının, temel aldığı Sterrato’nun oldukça üzerine çıkması bekleniyor. Her otomobil, müşterinin taleplerine göre özel olarak hazırlanacak.

Lamborghini Huracan çöl canavarına dönüştü: Rezvani Dune'dan sadece 7 adet üretilecek

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