Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ailesinin tek geçim kaynağı olan ineğini uçurumdan düşerek kaybeden Ayni Özbek'in gözyaşları Türkiye'yi derinden etkilemişti. Yapılan desteklerle yeniden umut bulan Ayni Özbek ve oğlu İshak, seslerini tüm Türkiye'ye duyuran İhlas Haber Ajansı'na teşekkür ederek mutluluklarını paylaştı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ailesinin tek geçim kaynağı olan ineği uçurumdan düşerek telef olan 7 çocuk annesi Ayni Özbek’e basında yer alan haberlerin ardından yardım eli uzatıldı.

Ayni Teyze'ye yardım eli uzandı! Uçurumdan düşen ineği için gözyaşı dökmüştü

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Yeniışık köyünde yaşayan ve geçimini sağladığı ineğinin 200 metrelik uçurumdan yuvarlanarak telef olması üzerine gözyaşı döken Ayni Özbek’in çaresizliği, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından gündeme taşındı. Yürekleri dağlayan haberin ardından harekete geçen Dünyada Son Umut Derneği, acılı aileye destek oldu. Dernek Başkanı Onur Akman, köyü ziyaret ederek, aileye 2 inek ve 2 buzağı teslim etti.

Ayni Teyze'ye yardım eli uzandı! Uçurumdan düşen ineği için gözyaşı dökmüştü

İHLAS HABER AJANSI'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Ayni Özbek ve oğlu İshak, seslerini tüm Türkiye'ye duyuran İhlas Haber Ajansı'na teşekkür ederek mutluluklarını paylaştı.

İshak Özbek, "Ben ve annem İhlas Haber Ajansı'na çok teşekkür ediyoruz. Bizim sesimiz oldu. Haber tüm Türkiye'ye yayıldı. Allah razı olsun, ineklerimize kavuştuk. Çok sevinçliyiz" ifadelerini kullandı.

"ÖZBEK AİLESİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK İSTEDİK"

Dünyada Son Umut Derneği Başkanı Onur Akman, Ayni Özbek’in yaşadığı üzüntüyü haberlerde gördükten sonra hemen harekete geçtiklerini söyledi. Akman, "Ayni teyzemizin çaresizce feryat ettiği ve ineğine sarılarak gözyaşı döktüğü o anlar hepimizin içini acıttı. Bir ailenin tek geçim kaynağını, adeta bir ferdini kaybetmesine sessiz kalamazdık. Dernek olarak hemen bölgeye ulaşarak ailemizin mağduriyetini gidermek istedik. Teyzemize 2 inek ve 2 buzağı teslim ederek hem geçimini yeniden sağlamasını hem de torunlarının sütsüz kalmamasını hedefledik. Onların yüzündeki tebessüm bizim için en büyük mükafattır" dedi.

Ayni Teyze'ye yardım eli uzandı! Uçurumdan düşen ineği için gözyaşı dökmüştü

"DÜNYALAR BENİM OLDU"

Yeni hayvanlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan 7 çocuk annesi Ayni Özbek ise, dernek yetkililerine ve sesini duyuran basına teşekkür ederek, "Gözüm gibi baktığım, çocuklarımın ve torunlarımın nafakasını çıkardığım ineğim uçurumdan düşüp ölünce ciğerim yandı. O an ne yapacağımı, çocuklarımı nasıl geçindireceğimi bilemedim. Allah razı olsun sesimizi duydular ve bize el uzattılar. İneğimi kaybettiğimde dünyam başıma yıkılmıştı ama şimdi bana verilen 2 inek ve 2 buzağı ile dünyalar benim oldu. Emeği geçen, vesile olan herkese dualar ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ayni Teyze'ye yardım eli uzandı! Uçurumdan düşen ineği için gözyaşı dökmüştü

Yapılan yardımla Özbek ailesinin mağduriyeti giderilirken, köy halkı da gösterilen dayanışmadan dolayı dernek yönetimine teşekkür etti.

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