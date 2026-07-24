İstanbul’da şiddetli sağanak yağış etkisini gösterirken, Meteoroloji yeni hava durumunu yayınladı. Buna göre İstanbul dahil 22 ilde sağanak yağış bekleniyor. Sağanak yağış Cumartesi günü şiddetini artıracak, sıcaklık ise normalin altına düşecek. Meteoroloji Uzmanı Prof. Orhan Şen de Cumartesi gününü işaret ederek, “İstanbul başta batı ve Orta Karadeniz’de şiddetli yağmur olacak” diyerek uyardı.

Meteoroloji ve AKOM’un peş peşe uyarı yaptığı sağanak yağış İstanbul’da sabah saatleri itibariyle etkisini göstermeye başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı.

Bugünkü rapora göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının da yarından itibaren (Cumartesi) kuzey ve batı kesimlerde normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Haritanın yarısı kırmızıya döndü! İstanbul dahil 22 ile sağanak uyarısı: Tarih verildi, şiddeti daha da artacak

SAĞANA GERİ DÖNDÜ

Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:

Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde, zamanla doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ile Marmara'da kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Haritanın yarısı kırmızıya döndü! İstanbul dahil 22 ile sağanak uyarısı: Tarih verildi, şiddeti daha da artacak

İSTANBUL 29 DERECE

Meteoroloji’nin son raporunda İstanbul’da hava sıcaklığının 29 derece olacağı, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtildi.

Haritanın yarısı kırmızıya döndü! İstanbul dahil 22 ile sağanak uyarısı: Tarih verildi, şiddeti daha da artacak

ORHAN ŞEN UYARDI: CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

Meteoroloji Uzmanı Prof. Orhan Şen ise İstanbul ve yurt geneli bir uyarı yaptı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şen “Cumartesi gününe dikkat. İstanbul başta batı ve Orta Karadeniz’de şiddetli yağmur olacak” dedi.

AKOM: SICAKLIK PAZARTESİ ARTACAK

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) dün yaptığı son uyarıda ise yağışların Cumartesi artacağını, Pazartesi günü sıcaklığın normale dönerek yeniden yükseleceğini duyurmuştu.

Haritanın yarısı kırmızıya döndü! İstanbul dahil 22 ile sağanak uyarısı: Tarih verildi, şiddeti daha da artacak

AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

Bölgemizde beklenen yağışların aralıklarla yerel gök gürültülü sağanak şeklinde yağacağı, cumartesi sabah saatleri itibarıyla il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın ise aralıklarla kuvvetli (10-40 km/s) şekilde kuzey doğulu (Poyraz) eseceği öngörülüyor. Sıcaklıkların pazartesi itibarıyla bölgemizde tekrardan mevsim normalleri civarına gelmesi bekleniyor.

Haritanın yarısı kırmızıya döndü! İstanbul dahil 22 ile sağanak uyarısı: Tarih verildi, şiddeti daha da artacak

Meteoroloji’nin sağanak uyarısı yaptığı 22 il şöyle;

İller Bursa Çanakkale İstanbul Kırklareli Adana Antalya Burdur Hatay Ankara Eskişehir Konya Nevşehir Bolu Düzce Kastamonu Zonguldak Amasya Rize Samsun Trabzon Kars Ardahan

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