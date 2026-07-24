Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Adelaide’de katıldığı İşçi Partisi konferansı öncesinde yürüyen merdivenin aniden durması sonucu düşme tehlikesi atlattı. Dengesini son anda sağlayan başbakanın yaşadığı kısa süreli panik güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Adelaide kentinde düzenlenen İşçi Partisi konferansına giriş yaptığı sırada beklenmedik bir olayla karşılaştı. Başbakan ve beraberindeki heyet yürüyen merdivenle aşağı inerken sistemin aniden durması kısa süreli paniğe neden oldu.

Başbakanın zor anları! Yürüyen merdivende kabusu yaşadı, düşmekten son anda kurtuldu

DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Merdivenin ani şekilde durmasıyla birlikte dengesini kaybeden Albanese, tırabzanlara tutunarak düşmekten son anda kurtuldu. O anlarda çevresindekiler de kısa süreli şaşkınlık yaşarken, başbakanın verdiği refleks ve yüz ifadesi kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde Albanese’nin dengesini yeniden sağlayarak sakinleşmeye çalıştığı görüldü.

Başbakanın zor anları! Yürüyen merdivende kabusu yaşadı, düşmekten son anda kurtuldu

Olaydan yara almadan kurtulan Başbakan Albanese, yaşadığı kısa süreli şaşkınlığın ardından arkasını dönerek yürüyen merdiveni kontrol etti. Daha sonra yoluna yürüyerek devam eden başbakan, konferans programını planlandığı şekilde sürdürdü.

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