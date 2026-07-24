Dünya Şampiyonu İspanya'nın yıldız futbolcusu Marc Cucurella'nın, saçlarını uzatma ve maçlarda hiç toplamama sebebi duygulandırdı. Yeni sezonda Real Madrid forması giyecek futbolcunun, otizmli oğlu Mateo'nun kendisini sahada kolayca tanıyabilmesi için saçlarını açık bıraktığı öğrenildi.

Marc Cucurella'nın kıvırcık saçları, oğlu Mateo ile arasındaki özel bağı yansıtan duygusal bir anlam taşıyor. İspanya'nın ikinci defa Dünya Kupası şampiyonluğu kazanmasının ardından 28 yaşındaki yıldız oyuncunun maç günü rutinine ilişkin çarpıcı detay yeniden gündeme geldi.

Cucurella'nın formasını giydiği İspanya, Dünya Kupası finalinde Lionel Messi liderliğindeki Arjantin'i 1-0 yendi.

MATEO İÇİN ÇOK ANLAMLI HAREKET

The Times of India'nın aktardığına göre; İspanyol devi Real Madrid'in yeni oyuncusu, kişisel bir tarz veya moda için değil, otizmli oğlu Mateo'nun maç sırasında kendisini diğer oyuncular arasında kolayca seçebilmesi için saçlarını uzatıyor ve maçlarda açık kullanıyor.

Real Madrid, Haziran 2026'da Cucurella'yı Chelsea'den 55 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

ÜÇ ÇOCUĞU VAR

2018 yılında tanışan Marc Cucurella ve Claudia Rodriguez'in; Mateo, Rio ve Bella adında 3 çocuğu bulunuyor. Dışarıdan küçük gibi görünen bu tercih, Mateo'nun babasını sahada hemen tanıyabilmesi için aile açısından büyük önem taşıyor.

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