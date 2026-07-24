24 Temmuz BİM aktüel ürünleri bugün satışa çıkarken, 26 Temmuz'da raflarda yerini alacak indirimli ürünleri de belli oldu. Bu hafta ev ürünlerinden teknolojiye kadar birçok kategoride indirimli ürünler tüketicileri bekliyor. İşte, 24 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...

24-26 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu, yeni haftanın başlamasıyla birlikte en çok aranan konular arasında yer aldı. Bugün satışa çıkan ürünlerin yanı sıra 26 Temmuz'da raflarda olacak ürünler de BİM aktüel katalog tam listesini incelemek isteyenlerin gündeminde yer alıyor.

Çift kişilik dijital baskılı nevresim seti 799 TL, Hasır şapka 199 TL, Tek fiyat mutfak/banyo ürünleri - 35 TL, Meşrubat bardağı çeşitleri - 35 TL, Beyaz turbo cam ankastre set - 10.950 TL, 65 inç 4K QLED HDR Google TV - 34.900 TL, 32 inç Full HD QLED Android TV - 9.900 TL, 12.000 BTU inverter split klima - 31.500 TL, 18.000 BTU inverter split klima - 38.500 TL ve daha fazlası raflara geliyor. İşte, 24-26 Temmuz BİM aktüel ürünler indirimli afişi...

BİM aktüel ürünler yeni kataloğu satışta! 24-26 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER YENİ KATALOĞU SATIŞTA

Çift kişilik dijital baskılı nevresim seti - 799 TL

Kot pantolon - 699 TL

Tek kişilik sıvı geçirmez alez - 389 TL

Tek kişilik lastikli penye çarşaf - 259 TL

Çift kişilik lastikli penye çarşaf - 379 TL

Ayak havlusu - 179 TL

Paspas - 229 TL

Polo yaka tişört - 369 TL

Şortlu pijama takımı (erkek) - 299 TL

Şortlu pijama takımı (kadın) - 269 TL

Koltuk örtüsü - 185 TL

Katlanabilir hasır şapka - 199 TL

Hasır şapka - 199 TL

Merserize şapka - 129 TL

Kulaklı şapka - 199 TL

Yıkamalı kep - 119 TL

BİM aktüel ürünler yeni kataloğu satışta! 24-26 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste

Tek fiyat mutfak/banyo ürünleri - 35 TL

Ahşap görünümlü kirli sepeti - 379 TL

Delikli çamaşır selesi - 169 TL

Hazneli sıvı sabunluk - 139 TL

Kova-fırça seti - 479 TL

2 katlı metal üçgen köşelik - 239 TL

Slim askı seti - 59 TL

İnci askı seti - 85 TL

Kaydırmaz banyo paspası - 199 TL

Püsküllü toz alma ürünleri - 89 TL

Standlı hazneli bulaşık fırçası - 139 TL

Deterjan/tablet kutusu - 99 TL

Temizlik ürün çeşitleri - 45 TL

Tek fiyat fırça çeşitleri - 25 TL

Tuvalet fırçası çeşitleri - 45 TL

Yuvarlak banyo taburesi - 119 TL

Mop yedek paspas ucu - 39 TL

Otomatik temizlik seti - 319 TL

BİM aktüel ürünler yeni kataloğu satışta! 24-26 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste

Meşrubat bardağı çeşitleri - 35 TL

Büyük kase - 199 TL

Çukur tabak - 179 TL

Su bardağı - 179 TL

Meşrubat bardağı - 199 TL

Borcam kare fırın tepsisi - 349 TL

Oval servis tabağı - 175 TL

Servis tabağı - 239 TL

Çay bardağı - 239 TL

Kapaklı servis tabağı - 325 TL

Dikdörtgen servis tabağı - 199 TL

Oval servis tabağı - 199 TL

Oval servis tabağı - 109 TL

Tatlı tabağı - 299 TL

2 katlı sunumluk - 189 TL

Renkli pipet seti - 69 TL

Çift cidarlı borosilikat bardak - 199 TL

Cam kahve yanı su bardağı - 159 TL

Porselen kase seti - 119 TL

Karıştırıcılı sürahi - 119 TL

Kapaklı süzgeçli buzdolabı organizeri - 159 TL

Saplı saklama kabı - 99 TL

Dikdörtgen saklama kabı (2300 ml) - 85 TL

Dikdörtgen saklama kabı - 65 TL

Gıda saklama kabı (5 L) - 129 TL

BİM aktüel ürünler yeni kataloğu satışta! 24-26 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste

26 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Beyaz turbo cam ankastre set - 10.950 TL

Siyah turbo cam ankastre set - 10.550 TL

12.000 BTU inverter split klima - 31.500 TL

18.000 BTU inverter split klima - 38.500 TL

9.000 BTU portatif klima - 14.500 TL

Burun kulak temizleme cihazı - 345 TL

Kablolu dik süpürge - 1.290 TL

Elektrikli scooter - 17.900 TL

Otomatik kapanmalı buharlı ütü - 1.890 TL

Döner başlıklı şarjlı diş fırçası - 399 TL

Şarjlı diş fırçası - 399 TL

Şarjlı diş fırçası (ince başlık) - 399 TL

Tartı - 449 TL

Maşa - 990 TL

BİM aktüel ürünler yeni kataloğu satışta! 24-26 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste

65 inç 4K QLED HDR Google TV - 34.900 TL

32 inç Full HD QLED Android TV - 9.900 TL

Soundbar - 4.990 TL

Cep telefonu (8 GB/256 GB) - 13.990 TL

Cep telefonu (6 GB/128 GB) - 12.750 TL

Çocuk tableti - 1.999 TL

Kablosuz Bluetooth kulaklık - 990 TL

LCD elektronik yazı tahtası - 349 TL

Kablosuz kulak üstü çocuk kulaklığı - 479 TL

Powerbank (5.000 mAh) - 599 TL

Manyetik kablosuz fotoğraf çekim tutacağı - 799 TL

Kablo çeşitleri - 99 TL

Telefon standı - 129 TL

LED ampul - 299 TL

5 metre şerit LED RGB - 175 TL

Uzaktan kumandalı LED ampul - 99 TL

BİM aktüel ürünler yeni kataloğu satışta! 24-26 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste

Outdoor termos (2 L) - 2.750 TL

Çelik termos (3 L) - 1.150 TL

Pipetli termos (900 ml) - 899 TL

Rampalı yarış seti (6 katlı) - 259 TL

Açılır mutfak seti - 449 TL

Işıklı sesli off road büyük teker araba - 299 TL

Monster Trucks Bigfoot Trophy Şampiyonları - 299 TL

Konuşmayı Geliştiren Şarkılı Masallar Serisi (4 kitap) - 229 TL

Boyama kitapları - 39 TL

Birikim-harcama ajandası - 599 TL

Eğlenceli refleks oyuncağı - 199 TL

Suzy bebek - 349 TL

Animasyon balon seti - 49 TL

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