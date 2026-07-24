BİM aktüel ürünler yeni kataloğu satışta! 24-26 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste
24 Temmuz BİM aktüel ürünleri bugün satışa çıkarken, 26 Temmuz'da raflarda yerini alacak indirimli ürünleri de belli oldu. Bu hafta ev ürünlerinden teknolojiye kadar birçok kategoride indirimli ürünler tüketicileri bekliyor. İşte, 24 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...
24-26 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu, yeni haftanın başlamasıyla birlikte en çok aranan konular arasında yer aldı. Bugün satışa çıkan ürünlerin yanı sıra 26 Temmuz'da raflarda olacak ürünler de BİM aktüel katalog tam listesini incelemek isteyenlerin gündeminde yer alıyor.
Çift kişilik dijital baskılı nevresim seti 799 TL, Hasır şapka 199 TL, Tek fiyat mutfak/banyo ürünleri - 35 TL, Meşrubat bardağı çeşitleri - 35 TL, Beyaz turbo cam ankastre set - 10.950 TL, 65 inç 4K QLED HDR Google TV - 34.900 TL, 32 inç Full HD QLED Android TV - 9.900 TL, 12.000 BTU inverter split klima - 31.500 TL, 18.000 BTU inverter split klima - 38.500 TL ve daha fazlası raflara geliyor. İşte, 24-26 Temmuz BİM aktüel ürünler indirimli afişi...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER YENİ KATALOĞU SATIŞTA
Çift kişilik dijital baskılı nevresim seti - 799 TL
Kot pantolon - 699 TL
Tek kişilik sıvı geçirmez alez - 389 TL
Tek kişilik lastikli penye çarşaf - 259 TL
Çift kişilik lastikli penye çarşaf - 379 TL
Ayak havlusu - 179 TL
Paspas - 229 TL
Polo yaka tişört - 369 TL
Şortlu pijama takımı (erkek) - 299 TL
Şortlu pijama takımı (kadın) - 269 TL
Koltuk örtüsü - 185 TL
Katlanabilir hasır şapka - 199 TL
Hasır şapka - 199 TL
Merserize şapka - 129 TL
Kulaklı şapka - 199 TL
Yıkamalı kep - 119 TL
Tek fiyat mutfak/banyo ürünleri - 35 TL
Ahşap görünümlü kirli sepeti - 379 TL
Delikli çamaşır selesi - 169 TL
Hazneli sıvı sabunluk - 139 TL
Kova-fırça seti - 479 TL
2 katlı metal üçgen köşelik - 239 TL
Slim askı seti - 59 TL
İnci askı seti - 85 TL
Kaydırmaz banyo paspası - 199 TL
Püsküllü toz alma ürünleri - 89 TL
Standlı hazneli bulaşık fırçası - 139 TL
Deterjan/tablet kutusu - 99 TL
Temizlik ürün çeşitleri - 45 TL
Tek fiyat fırça çeşitleri - 25 TL
Tuvalet fırçası çeşitleri - 45 TL
Yuvarlak banyo taburesi - 119 TL
Mop yedek paspas ucu - 39 TL
Otomatik temizlik seti - 319 TL
Meşrubat bardağı çeşitleri - 35 TL
Büyük kase - 199 TL
Çukur tabak - 179 TL
Su bardağı - 179 TL
Meşrubat bardağı - 199 TL
Borcam kare fırın tepsisi - 349 TL
Oval servis tabağı - 175 TL
Servis tabağı - 239 TL
Çay bardağı - 239 TL
Kapaklı servis tabağı - 325 TL
Dikdörtgen servis tabağı - 199 TL
Oval servis tabağı - 199 TL
Oval servis tabağı - 109 TL
Tatlı tabağı - 299 TL
2 katlı sunumluk - 189 TL
Renkli pipet seti - 69 TL
Çift cidarlı borosilikat bardak - 199 TL
Cam kahve yanı su bardağı - 159 TL
Porselen kase seti - 119 TL
Karıştırıcılı sürahi - 119 TL
Kapaklı süzgeçli buzdolabı organizeri - 159 TL
Saplı saklama kabı - 99 TL
Dikdörtgen saklama kabı (2300 ml) - 85 TL
Dikdörtgen saklama kabı - 65 TL
Gıda saklama kabı (5 L) - 129 TL
26 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Beyaz turbo cam ankastre set - 10.950 TL
Siyah turbo cam ankastre set - 10.550 TL
12.000 BTU inverter split klima - 31.500 TL
18.000 BTU inverter split klima - 38.500 TL
9.000 BTU portatif klima - 14.500 TL
Burun kulak temizleme cihazı - 345 TL
Kablolu dik süpürge - 1.290 TL
Elektrikli scooter - 17.900 TL
Otomatik kapanmalı buharlı ütü - 1.890 TL
Döner başlıklı şarjlı diş fırçası - 399 TL
Şarjlı diş fırçası - 399 TL
Şarjlı diş fırçası (ince başlık) - 399 TL
Tartı - 449 TL
Maşa - 990 TL
65 inç 4K QLED HDR Google TV - 34.900 TL
32 inç Full HD QLED Android TV - 9.900 TL
Soundbar - 4.990 TL
Cep telefonu (8 GB/256 GB) - 13.990 TL
Cep telefonu (6 GB/128 GB) - 12.750 TL
Çocuk tableti - 1.999 TL
Kablosuz Bluetooth kulaklık - 990 TL
LCD elektronik yazı tahtası - 349 TL
Kablosuz kulak üstü çocuk kulaklığı - 479 TL
Powerbank (5.000 mAh) - 599 TL
Manyetik kablosuz fotoğraf çekim tutacağı - 799 TL
Kablo çeşitleri - 99 TL
Telefon standı - 129 TL
LED ampul - 299 TL
5 metre şerit LED RGB - 175 TL
Uzaktan kumandalı LED ampul - 99 TL
Outdoor termos (2 L) - 2.750 TL
Çelik termos (3 L) - 1.150 TL
Pipetli termos (900 ml) - 899 TL
Rampalı yarış seti (6 katlı) - 259 TL
Açılır mutfak seti - 449 TL
Işıklı sesli off road büyük teker araba - 299 TL
Monster Trucks Bigfoot Trophy Şampiyonları - 299 TL
Konuşmayı Geliştiren Şarkılı Masallar Serisi (4 kitap) - 229 TL
Boyama kitapları - 39 TL
Birikim-harcama ajandası - 599 TL
Eğlenceli refleks oyuncağı - 199 TL
Suzy bebek - 349 TL
Animasyon balon seti - 49 TL