Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İtalyan Serie A ekibi Bologna'nın teknik direktörlüğüne getirilen Domenico Tedesco, sarı lacivertli kulübe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Serie A ekiplerinden Bologna'nın başına geçen Teknik Direktör Domenico Tedesco, sarı lacivertlilerde görev yaptığı döneme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"KRİZE VE PROBLEME DÖNÜŞEBİLİYOR"

Fenerbahçe'nin şampiyonluk özlemini hatırlatan Tedesco, "Fenerbahçe son deneyimimdi. 13-14 yıldır şampiyon olamayan ve herkesin şampiyonluğa çok aç olduğu bir kulüp. Bu şu anlama geliyor; üst üste beş maç kazansanız bile altıncı maçta puan kaybettiğinizde her şey hemen bir krize ve probleme dönüşebiliyor." dedi.

Domenico Tedesco

"TARİH YAZMAK İÇİN İMZA ATMIŞTIK"

Sarı lacivertli takıma tarih yazmak için imza attığını söyleyen 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Galatasaray tüm maçlarını kazanıyor, puan farkı 2'den 3'e, 4'e çıkınca hemen bir gerginlik oluşuyor. Oraya tarih yazmak ve o sonuçları almak için imza atmıştık, bu yüzden beni neyin beklediğini çok iyi biliyordum." şeklinde konuştu.

"ÇOK DUYGUSAL AMA HARİKA BİR KULÜP"

Fenerbahçe'ye duyduğu saygıyı da dile getiren Tedesco, "Çok duygusal ama harika bir kulüp. İnanılmaz taraftarları, muazzam bir stadyumu ve atmosferi var. Baskı da bu oyunun bir parçası. Bununla hiçbir zaman sorun yaşamadım, aksine beni her zaman motive etmiştir." ifadelerini kullandı.

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