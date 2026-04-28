Küresel piyasalarda kırılgan ateşkes, yüksek petrol fiyatı ve FED faiz kararı izlenirken, ons altın sabah saatlerinde 4.623 dolara geriledi ve 3 haftanın dibini gördü. Gram fiyatı da 6.700 TL’nin altını test etti. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden Amundi, altın konusunda uzun vadede iyimser olduklarını bildirerek, 12 aylık dönemde 5.500 dolar hedef fiyat öngörüsünde bulundu. Ancak bu hedef, ocak rekorunun altında kaldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda altın fiyatlarında sert hareketler yaşanıyor. Dünkü işlemlerde 4.682 dolardan kapanış yapan ons fiyatı bugün sabah saatlerinde 4.623 dolara kadar geriledi. Böylece onsta 7 Nisan’dan bu yana en düşük seviye görüldü.

Spot piyasada gram altın fiyatı da 6.695 TL’yi test etti. TSİ 09:35 itibarıyla spot gram fiyatında işlemler 6.705 TL ve fiziki gram altın satış fiyatında 6.727 TL’den devam ediyor.

Piyasalarda kırılgan ateşkes, yüksek petrol fiyatı ve FED faiz kararı beklenirken, altın fiyatlarının geleceğine yönelik güncel tahminler de geliyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden olan Amundi’nin Strateji Başkanı Lorenzo Portelli, son kıymetli metaller raporunda İran'daki savaşın tetiklediği mevcut enerji şokunun enflasyon üzerinde kısa vadeli bir etkiye sahip olmasını beklediklerini belirtti.

Çekirdek enflasyon göstergelerinin daha düşük olduğunu ve kontrol altında kalmaya devam ettiğini belirten Portelli, “Bu da merkez bankalarının daha şahin bir duruş sergileme ihtiyacını azaltıyor” diye konuştu.

KÖTÜ HABERLER FİYATLANDI

Ocak ayındaki zirve seviyelerinden itibaren altının yaklaşık %15 düştüğünü, kötü haberlerin çoğunun piyasalarda fiyatlandığını söyleyen Portelli, “Merkez bankası talebi gelişmekte olan piyasalarda güçlü kalabilir. Bu trendin yakın zamanda tersine döneceğini düşünmüyoruz. Altın, ABD dolarına olan bağımlılığı azaltmak ve portföy dayanıklılığını artırmak isteyen rezerv yöneticileri için stratejik bir varlık olmaya devam ediyor. Yükselen devlet borç seviyeleri de altın gibi varlıklara olan ilgiyi artırabilir. Sonuç olarak, altını değerli bir güvenli liman varlığı olarak görmeye devam ediyoruz” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Petrol 3 haftanın zirvesinde! Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti

ONS İÇİN HEDEF FİYAT

Her piyasa şokuna karşı altının evrensel bir koruma sağlamadığını ancak sistemik riske, para birimi zayıflığına ve politika belirsizliğine karşı etkili bir koruma olmaya devam edebileceğini savunan Portelli, “Önümüzdeki 12 aya baktığımızda altın konusunda iyimserliğimizi koruyoruz ve 5.500 dolara doğru hareket etme potansiyeli görüyoruz" dedi.

Bu arada söz konusu hedef fiyatın, bu yıl ocak ayında test edilen 5.600 dolar rekorunun altında kalması dikkat çekti.

Haberle İlgili Daha Fazlası